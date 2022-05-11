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51 минуту назад

В Google Play снова обнаружили вирус, крадущий личную информацию на Android

Ferra.ruиещё 2

Эксперты «Лаборатории Касперского» снова обнаружили в магазине приложений Google Play приложения, распространяющие неуловимый вирус под названием Joker.

В Google Play обнаружили крадущий личную информацию вирус
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Эксперты говорят, что вирус снова и снова попадает в магазин после обнаружения. Joker удаляют, но его снова заливают в другние приложения. Ранее хакеры маскировали его под приложение Smart TV remote, сейчас его заметили под видом PDF-сканера.

Вирус опасен тем, что попадая на смартфоны под управлением Android, ворует текстовые сообщения, списки контактов, информацию о девайсе, а также может осуществлять мошеннические действия посредством СМС.

Также вирус могут маскировать под мессенджеры, программы для контроля здоровья и т.д.

«Операторы трояна часто распространяют его в Google Play по следующей схеме: скачивают легитимные приложения, добавляют к ним вредоносный код, заливают софт заново в магазин под другим именем», — отметил в отчёте Игорь Головин из «Лаборатории Касперского».

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