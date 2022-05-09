Геофизики предположили, что Венера погибла от вулканов, то же самое грозит Земле

Вулканы, возможно, стали причиной превращения Венеры в адское пекло за счет необратимого парникового эффекта. Подобная же катастрофа неоднократно грозила Земле на протяжении всей ее истории и может угрожать ей в будущем.

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Такие выводы были сделаны международной группой ученых, опубликовавших соответствующую статью в The Planetary Science Journal. Группа исследователей под руководством Майкла Уэя из Центра космических полетов Годдарда NASA изучила последствия возникновения крупных магматических провинций — Large igneous provinces, LIP, — которые представляют собой обширные залежи пород, извергнутых магмой, и встречаются по всему земному шару.

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Такие образования возникают в результате разрыва земной коры при расхождении крупных тектонических плит или поднятия так называемых мантийных плюмов на поверхность. При их формировании в атмосферу выбрасываются тонны парниковых газов, резко меняющих климат. Формирование одного LIP может длиться около 5 млн лет, и они оказывают весьма разрушительное воздействие на климат.

Не исключено, что многие такие эпизоды связаны с массовыми вымираниями животных и растений на Земле, соперничая в этом с падением комет и астероидов. И даже несмотря на то, что современной поверхности Земли всего около 500 млн лет, геологи смогли обнаружить остатки нескольких LIP, захороненных глубоко в земной коре.

Всего лишь одно такое образование крупной магматической провинции может привести к появлению необратимого парникового эффекта, что, похоже, и случилось когда-то с Венерой.

К тому же исследователи, основываясь на геологических данных, пришли к выводу, что вполне вероятны множественные возникновения LIP. Некоторые из них происходят с интервалом в миллион лет и вполне могут наложиться друг на друга. На Венере найдены свидетельства существования многих потухших вулканов, однако еще больше их может быть скрыто за счет выветривания или же в ходе давней тектоники плит.