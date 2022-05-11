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1 час назад

Марсианский вертолет Ingenuity временно перестал отвечать на запросы

Naked-Science.ruиещё 1

В конце прошлой недели вертолету Ingenuity удалось восстановить связь с марсоходом Perseverance после кратковременного нарушения связи. Представители космического агентства считают, что, вероятно, виновата надвигающаяся марсианская зима.

Марсианский вертолет Ingenuity перестал отвечать на запросы
Фото: NASANASA

5 мая Ingenuity, к счастью, отправил сигнал Perseverance после того, как вертолет пропустил запланированный сеанс связи. По данным NASA, это произошло впервые с тех пор, как марсоход и вертолет оказались на Марсе в феврале 2021 года.

В NASA отметили, что Ingenuity перешел в состояние пониженного энергопотребления для сохранения энергии, потому что заряд шести литий-ионных аккумуляторов упал ниже критического уровня. Вероятно, это связано с приближением зимы, когда в марсианской атмосфере появляется больше пыли, а температуры опускаются все ниже. Пыль блокирует количество солнечного света, попадающего на солнечную батарею вертолета, которая заряжает его аккумуляторы.

Наука и техника,Роскосмос,NASA,
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