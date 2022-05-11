Марсианский вертолет Ingenuity перестал отвечать на запросы

В конце прошлой недели вертолету Ingenuity удалось восстановить связь с марсоходом Perseverance после кратковременного нарушения связи. Представители космического агентства считают, что, вероятно, виновата надвигающаяся марсианская зима.
5 мая Ingenuity, к счастью, отправил сигнал Perseverance после того, как вертолет пропустил запланированный сеанс связи. По данным NASA, это произошло впервые с тех пор, как марсоход и вертолет оказались на Марсе в феврале 2021 года.
В NASA отметили, что Ingenuity перешел в состояние пониженного энергопотребления для сохранения энергии, потому что заряд шести литий-ионных аккумуляторов упал ниже критического уровня. Вероятно, это связано с приближением зимы, когда в марсианской атмосфере появляется больше пыли, а температуры опускаются все ниже. Пыль блокирует количество солнечного света, попадающего на солнечную батарею вертолета, которая заряжает его аккумуляторы.