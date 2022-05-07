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1 час назад

Рогозин: на Байконуре задержаны граждане Белоруссии и Великобритании

RT на русском

Гражданин Великобритании и гражданка Белоруссии задержаны у стартовой площадки 112 на Байконуре, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Рогозин сообщил о задержании двух иностранцев на Байконуре
Фото: ТАССТАСС

«Поступил доклад о задержании в районе стартовой площадки 112 (принадлежащий казахстанцам комплекс «Буран») гражданина Великобритании Рич Бенджамина и гражданки Белоруссии Зелупы Алины», — говорится в сообщении в Telegram-канале Рогозина.

По его словам, задержанные находятся в УВД г. Байконур.

Он отметил, что ведутся следственные действия.

Ранее следственный комитет России сообщил о задержании в Херсоне мужчины, который планировал совершить 9 мая теракт в городе.

Наука и техника,Происшествия,Дмитрий Рогозин,Следственный комитет,Роскосмос,
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