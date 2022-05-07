Мать Илона Маска ответила New York Times на критику ее сына

Мать миллиардера Илона Маска, 74-летняя фотомодель Мэй Маск, в Twitter ответила на критику своего сына относительно влияния апартеида на его личность. 25 апреля Маск купил Twitter за $44 млрд. Акции компании после этого выросли примерно на 6%. Вскоре в New York Times была опубликована статья, где поставил под сомнение решение Маска обеспечить свободу слова на платформе. Объяснялось это тем, что он вырос в Южной Африке, где "царил режим апартеида".
"Маск, наиболее известный как владелец компаний Tesla и SpaceX, мало говорил публично о значительной части своего прошлого - а именно о том, как его взросление белого человека в условиях расистской системы в Южной Африке могло повлиять на него", - говорилась в статье.
В ответ на этой Мэй Маск напомнила, что в Южной Африке, если вы публично выступили против апартеида, вас посадят в тюрьму.
"Что ж, New York Times, вы собираетесь обвинять детей в решениях, принимаемых правительствами?", - написала она.
Многие встали на ее сторону, в том числе с ироничными комментариями.
"Ах да, Илон Маск не смог покончить с апартеидом в Южной Африке в детстве, поэтому сейчас он вдруг плохой", - написал один из пользователей.
Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс усомнился в мотивах предпринимателя Илона Маска, который ранее договорился о покупке соцсети Twitter.