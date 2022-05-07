Мать Илона Маска ответила New York Times на критику ее сына

Мать миллиардера Илона Маска, 74-летняя фотомодель Мэй Маск, в Twitter ответила на критику своего сына относительно влияния апартеида на его личность. 25 апреля Маск купил Twitter за $44 млрд. Акции компании после этого выросли примерно на 6%. Вскоре в New York Times была опубликована статья, где поставил под сомнение решение Маска обеспечить свободу слова на платформе. Объяснялось это тем, что он вырос в Южной Африке, где "царил режим апартеида".