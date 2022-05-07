В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
38 минут назад

Мать Илона Маска ответила New York Times на критику ее сына

Газета.Ru

Мать миллиардера Илона Маска, 74-летняя фотомодель Мэй Маск, в Twitter ответила на критику своего сына относительно влияния апартеида на его личность. 25 апреля Маск купил Twitter за $44 млрд. Акции компании после этого выросли примерно на 6%. Вскоре в New York Times была опубликована статья, где поставил под сомнение решение Маска обеспечить свободу слова на платформе. Объяснялось это тем, что он вырос в Южной Африке, где "царил режим апартеида".

Мать Илона Маска ответила New York Times на критику ее сына
Фото: Evan Agostini/Evan Agostini/Invision/APEvan Agostini/Evan Agostini/Invision/AP

"Маск, наиболее известный как владелец компаний Tesla и SpaceX, мало говорил публично о значительной части своего прошлого - а именно о том, как его взросление белого человека в условиях расистской системы в Южной Африке могло повлиять на него", - говорилась в статье.

В ответ на этой Мэй Маск напомнила, что в Южной Африке, если вы публично выступили против апартеида, вас посадят в тюрьму.

"Что ж, New York Times, вы собираетесь обвинять детей в решениях, принимаемых правительствами?", - написала она.

Многие встали на ее сторону, в том числе с ироничными комментариями.

"Ах да, Илон Маск не смог покончить с апартеидом в Южной Африке в детстве, поэтому сейчас он вдруг плохой", - написал один из пользователей.

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс усомнился в мотивах предпринимателя Илона Маска, который ранее договорился о покупке соцсети Twitter.

Наука и техника,Илон Маск,Билл Гейтс,SpaceX,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители