Билл Гейтс опасается, что Илон Маск может испортить Twitter

На недавней конференции CEO Summit Wednesday Билл Гейтс рассказал, что опасается за судьбу Twitter на фоне заявлений Илона Маска о покупке социальной сети.
По мнению бывшего руководителя Microsoft пока сложно сказать, какие именно цели преследует Маск, однако его гласная поддержка свободы слова может повлечь за собой широкое распространение дезинформации в Twitter.
В то же время, несмотря на сомнения Гейтс отметил, что Илона Маска не стоит недооценивать. Его деятельность рамках SpaceX и Tesla была крайне продуктивной, поскольку топ-менеджер сумел сплотить вокруг себя отличную команду инженеров.