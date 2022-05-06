Билл Гейтс опасается, что Илон Маск может испортить Twitter

На недавней конференции CEO Summit Wednesday Билл Гейтс рассказал, что опасается за судьбу Twitter на фоне заявлений Илона Маска о покупке социальной сети.

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По мнению бывшего руководителя Microsoft пока сложно сказать, какие именно цели преследует Маск, однако его гласная поддержка свободы слова может повлечь за собой широкое распространение дезинформации в Twitter.