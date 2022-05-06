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1 час назад

Билл Гейтс опасается, что Илон Маск может испортить Twitter

Мария Иванова

На недавней конференции CEO Summit Wednesday Билл Гейтс рассказал, что опасается за судьбу Twitter на фоне заявлений Илона Маска о покупке социальной сети.

Билл Гейтс опасается, что Илон Маск может испортить Twitter
Фото: ReutersReuters

По мнению бывшего руководителя Microsoft пока сложно сказать, какие именно цели преследует Маск, однако его гласная поддержка свободы слова может повлечь за собой широкое распространение дезинформации в Twitter.

В то же время, несмотря на сомнения Гейтс отметил, что Илона Маска не стоит недооценивать. Его деятельность рамках SpaceX и Tesla была крайне продуктивной, поскольку топ-менеджер сумел сплотить вокруг себя отличную команду инженеров.

Наука и техника,Илон Маск,Билл Гейтс,SpaceX,Microsoft,
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