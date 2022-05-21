Как починить фонарик на iPhone: 11 способов

Фонарик — вроде бы простой, но в то же время незаменимый инструмент на все случаи жизни. Почти каждый смартфон поддерживает освещение через вспышку камеры, в том числе и iPhone. Но что делать, если фонарик внезапно перестал работать, а времени или возможности посетить сервисный центр нет? Мы подготовили краткую инструкцию, как можно починить фонарик iPhone.

Фото: ТАСС ТАСС

Отключите режим энергосбережения

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Режим энергосбережения автоматически отключает некоторые функции телефона (в том числе фонарик), чтобы сэкономить заряд — когда он включен, иконка батареи отображается не зеленым цветом, а желтым. Режим активируется, когда заряд батареи опускается до 20%, однако некоторые люди пользуются им постоянно, чтобы телефон работал как можно дольше.

Так что, если фонарик вдруг перестал работать, проверьте, не включен ли у вас режим энергосбережения. Отключить можно в настройках — вам нужно меню «Аккумулятор».

Подзарядите ваш iPhone

Даже после отключения энергосбережения может оказаться, что телефону все равно не хватает батареи для поддержки функции. Поэтому на всякий случай стоит зарядить телефон — чем больше, тем лучше.

Проверьте, не перегрелся ли телефон

Высокая температура устройства также может привести к отключению фонарика. Если вы заметили, что гаджет серьезно нагрелся, лучше оставить его в покое: не ждите предупреждения от iOS, которое появится, когда iPhone накалится до предела. Дайте смартфону остыть в прохладном месте подальше от прямых солнечных лучшей; не нужно класть его в холодильник или морозилку — это может повредить внутренние компоненты. После того, как iPhone остынет, фонарик должен вновь заработать.

Уберите фонарик из центра управления

Другой потенциальный способ исправить неполадку — это убрать фонарик из центра управления iPhone и сразу вернуть его назад. Здесь нет ничего сложного.

Откройте настройки и зайдите в «Пункт управления».

Снизу появится меню «Используемые элементы управления». Нажмите на минус напротив строки «Фонарик» и подтвердите действие.

Чтобы добавить его назад, пролистайте список вниз до вкладки «Еще элементы управления».

Вновь найдите строку «Фонарик», но теперь нажмите на плюсик.

Закройте приложение камеры

Вспышка камеры iPhone использует тот же источник света, что и фонарик, поэтому они не могут работать одновременно. Просто закройте приложение камеры и проверьте, заработал ли фонарик в «Пункте управления».

Включите фонарь при помощи вспышки камеры

Это немного окольный способ, но тем не менее. Если фонарик iPhone не запускается из «Пункта управления», вместо него можно использовать камеру: переключите ее в режим видео и нажмите на иконку вспышки.

Перезагрузите вспышку в приложении камеры

Чтобы избавиться от ошибок, мешающих работе фонарика, можно попробовать включить и выключить вспышку в приложении камеры. Шаги точно такие же, как и в предыдущем варианте, но вместо того, чтобы оставлять вспышку выключенной, переключите ее состояние несколько раз.

Обновите прошивку телефона

Новые версии iOS как правило исправляют различные программные ошибки. Возможно, для исправления проблемы с фонариком достаточно лишь обновить прошивку iPhone до последней версии.

Перезагрузите iPhone

Шаги немного разнятся в зависимости от модели вашего телефона. Например, в случае iPhone 11 для перезагрузки нужно зажать боковую кнопку и одну из кнопок громкости одновременно, пока на экране не появится ползунок «Выключить». Передвиньте его и подождите 30 секунд — смартфон выключится. Затем снова включите его.

Откатите систему к одной из резервных копий

Если вы регулярно делаете резервные копии своего iPhone, откат на более раннюю копию может починить фонарик. Только учтите, что этот метод приведет к потере всех данных, записанных в память смартфона с момента создания резервной копии.

Восстановите заводские настройки