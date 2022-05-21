Как починить фонарик на iPhone: 11 способов

Фонарик — вроде бы простой, но в то же время незаменимый инструмент на все случаи жизни. Почти каждый смартфон поддерживает освещение через вспышку камеры, в том числе и iPhone. Но что делать, если фонарик внезапно перестал работать, а времени или возможности посетить сервисный центр нет? Мы подготовили краткую инструкцию, как можно починить фонарик iPhone.
Режим энергосбережения автоматически отключает некоторые функции телефона (в том числе фонарик), чтобы сэкономить заряд — когда он включен, иконка батареи отображается не зеленым цветом, а желтым. Режим активируется, когда заряд батареи опускается до 20%, однако некоторые люди пользуются им постоянно, чтобы телефон работал как можно дольше.
Так что, если фонарик вдруг перестал работать, проверьте, не включен ли у вас режим энергосбережения. Отключить можно в настройках — вам нужно меню «Аккумулятор».
Даже после отключения энергосбережения может оказаться, что телефону все равно не хватает батареи для поддержки функции. Поэтому на всякий случай стоит зарядить телефон — чем больше, тем лучше.
Высокая температура устройства также может привести к отключению фонарика. Если вы заметили, что гаджет серьезно нагрелся, лучше оставить его в покое: не ждите предупреждения от iOS, которое появится, когда iPhone накалится до предела. Дайте смартфону остыть в прохладном месте подальше от прямых солнечных лучшей; не нужно класть его в холодильник или морозилку — это может повредить внутренние компоненты. После того, как iPhone остынет, фонарик должен вновь заработать.
Другой потенциальный способ исправить неполадку — это убрать фонарик из центра управления iPhone и сразу вернуть его назад. Здесь нет ничего сложного.
Вспышка камеры iPhone использует тот же источник света, что и фонарик, поэтому они не могут работать одновременно. Просто закройте приложение камеры и проверьте, заработал ли фонарик в «Пункте управления».
Это немного окольный способ, но тем не менее. Если фонарик iPhone не запускается из «Пункта управления», вместо него можно использовать камеру: переключите ее в режим видео и нажмите на иконку вспышки.
Чтобы избавиться от ошибок, мешающих работе фонарика, можно попробовать включить и выключить вспышку в приложении камеры. Шаги точно такие же, как и в предыдущем варианте, но вместо того, чтобы оставлять вспышку выключенной, переключите ее состояние несколько раз.
Новые версии iOS как правило исправляют различные программные ошибки. Возможно, для исправления проблемы с фонариком достаточно лишь обновить прошивку iPhone до последней версии.
Шаги немного разнятся в зависимости от модели вашего телефона. Например, в случае iPhone 11 для перезагрузки нужно зажать боковую кнопку и одну из кнопок громкости одновременно, пока на экране не появится ползунок «Выключить». Передвиньте его и подождите 30 секунд — смартфон выключится. Затем снова включите его.
Если вы регулярно делаете резервные копии своего iPhone, откат на более раннюю копию может починить фонарик. Только учтите, что этот метод приведет к потере всех данных, записанных в память смартфона с момента создания резервной копии.
Наконец, последний и самый экстремальный метод — это возвращение заводских настроек iPhone. Откройте настройки — «Основные» — «Перенос» — «Сбросить устройство». Не выбирайте опцию «Стереть контент и настройки», если не хотите потерять все файлы. Также стоит иметь в виду, что процесс может занять довольно долгое время.