Чем заменить TeamViewer

Немецкий разработчик программ для удаленного доступа TeamViewer прекращает деятельность в России. Как сообщается на сайте компании, TeamViewer будет постепенно сворачивать бизнес в РФ, а также в Белоруссии в связи со своей позицией относительно ситуации на Украине. Контракты с российскими и белорусскими клиентами не будут продлеваться. Нынешние подписки будут работать до истечения срока их действия, а потом уже не будут пролонгироваться.

Фото: Reuters Reuters

Удаленный доступ стал особо актуальной услугой в связи с пандемией коронавируса, когда многие компании отправили своих сотрудников работать из дома. За последние месяцы, несмотря на снятие антиковидных ограничений в России, в офисы вернулись далеко не все специалисты. В этих условиях ПО для удаленного доступа никак не может стать менее востребованным продуктом, как для компаний, так и для личного пользования.

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Но означает ли уход TeamViewer, что россияне столкнутся с дефицитом ПО в данном сегменте? Существуют и другие поставщики софта, чья продукция вполне может заменить программное обеспечение от немецкого разработчика. Вот некоторые из них, доступные в бесплатной версии.

Microsoft Remote Desktop

Бесплатное программное обеспечение для удаленного рабочего стола от Microsoft — одна из альтернатив Teamviewer. С помощью этого ПО можно подключиться к удаленному экрану или приложениям. Стоит иметь в виду, что, поскольку это продукт Microsoft, он будет работать только на устройствах Windows, пишет xmldatafeed.

Для подключения можно использовать ПК, ноутбук или мобильные устройства на платформах Android или iOS. Microsoft Remote Desktop может быть полезным софтом при совместном использовании компьютера, отмечает сomss.ru.

NoMachine

Еще одна замена Teamviewer, причем полностью бесплатная для личного использования. NoMachine может быть хорошим вариантом для операционных систем, не поддерживающих удаленный рабочий стол Microsoft. Это ПО можно использовать на более старых версиях Windows, компьютерах Mac, устройствах Linux и Raspberry Pi. Программное обеспечение NoMachine подходит даже для гаджетов на iOS и Android, что является редкостью для средств удаленного рабочего стола.

Для компьютеров потребуется 64-разрядная версия, независимо от того, что вы используете — Linux, Windows или Mac.

Платные версии NoMachine продаются различным организациям в виде пакетов. Бесплатный вариант включает в себя большинство функций, которые есть у платного, но с некоторыми ограничениями. Например, одновременно может выполняться только одно соединение. Кроме того, невозможно получить техническую помощь или доступ к рабочему столу через браузер. Однако для большинства рядовых пользователей эти недостатки будут несущественными.

LiteManager

LiteManager Pro/Free — ПО для удаленного управления компьютерами через Интернет или администрирования в локальной сети. Она может применяться для технической поддержки пользователей, дистанционного обучения, контроля за рабочим процессом, сообщается на сайте LiteManager.

Программа, поддерживающая Windows, легко и быстро управляет рабочим столом в режиме реального времени, обеспечивает надежный доступ к файлам, процессам и сервисам. Среди встроенных функций — создание сетевой карты, настройка личного ID роутера (NOIP), сбор технической информации. Удаленное администрирование возможно и без IP адреса, с помощью соединения по ID.

Бесплатная версия обладает всеми основными функциями и позволяет одновременно управлять компьютерами в количестве до 30. Разумеется, для этого понадобится лицензионный ключ.

Удаленный рабочий стол Chrome — еще одна бесплатная альтернатива Teamviewer. Одна из особенностей удаленного рабочего стола Chrome, иногда называемого Chrome RDP, заключается в том, что он невероятно прост в использовании, даже если у вас нет больших технических знаний.

Сhrome Remote Desktop

Рабочий стол Сhrome Remote Desktop очень прост в применении. Загрузив его, вы сможете сгенерировать код, с помощью которого пользователь другого устройства получит доступ к вашему ПК.

Сhrome Remote Desktop доступен как приложение Chrome и Firefox. При этом иметь определенный тип операционной системы необязательно. С помощью этой программы вы можете получить удаленный доступ к другому экрану на устройствах Linux, Windows, Mac или Chromebook. Сhrome Remote Desktop представляет собой кроссплатформенное решение. Данное ПО подойдет пользователям, не имеющим большого технического опыта, хотя его качество неидеально.

AnyDesk

У программы AnyDesk существует бесплатная версия для личного пользования, а также для студентов, так что это ПО можно применять в образовательных целях. Правда, стоит иметь в виду, что вариант, за который не нужно платить, имеет некоторые ограничения.