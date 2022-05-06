TeamViewer прекратит работу в России

Производитель программного обеспечения для удаленного доступа TeamViewer прекращает работу в России и Белоруссии. Об этом сообщила сама компания.
«Помимо соблюдения всех международных санкций и немедленного прекращения нового бизнеса мы также не продлеваем никаких контрактов с клиентами из России или Белоруссии», — указано в сообщении.
Действующие подписки на TeamViewer, которые не затрагиваются санкциями и «не связаны с неправомерным использованием продуктов», будут работать до истечения срока. Однако их будет нельзя продлить. Кроме того, сообщается о блокировке всех нелицензионных подключений из России и Белоруссии.
В настоящее время организациям на Украине услуги TeamViewer предлагаются бесплатно.
Ранее в апреле о намерении покинуть российский рынок сообщил немецкий производитель ПО для бизнеса SAP. Компания решила прекратить все облачные операции в России. Клиентам, которые не попали под санкции, компания предложила скачать свои данные или перенести в центр обработки за пределами России. SAP также приняла решение отказаться от поддержки и обслуживания локальных продуктов в стране.
В начале марта приостановила продажи новых продуктов и предоставление услуг в России Microsoft. Однако позже американский производитель ПО уточнил, что продолжит сотрудничать с клиентами в России, которые не находятся под санкциями.