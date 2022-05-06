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25 минут назад

TeamViewer прекратит работу в России

Дарья Зарецкая

Производитель программного обеспечения для удаленного доступа TeamViewer прекращает работу в России и Белоруссии. Об этом сообщила сама компания.

TeamViewer прекратит работу в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Помимо соблюдения всех международных санкций и немедленного прекращения нового бизнеса мы также не продлеваем никаких контрактов с клиентами из России или Белоруссии», — указано в сообщении.

Действующие подписки на TeamViewer, которые не затрагиваются санкциями и «не связаны с неправомерным использованием продуктов», будут работать до истечения срока. Однако их будет нельзя продлить. Кроме того, сообщается о блокировке всех нелицензионных подключений из России и Белоруссии.

В настоящее время организациям на Украине услуги TeamViewer предлагаются бесплатно.

Ранее в апреле о намерении покинуть российский рынок сообщил немецкий производитель ПО для бизнеса SAP. Компания решила прекратить все облачные операции в России. Клиентам, которые не попали под санкции, компания предложила скачать свои данные или перенести в центр обработки за пределами России. SAP также приняла решение отказаться от поддержки и обслуживания локальных продуктов в стране.

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В начале марта приостановила продажи новых продуктов и предоставление услуг в России Microsoft. Однако позже американский производитель ПО уточнил, что продолжит сотрудничать с клиентами в России, которые не находятся под санкциями.

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