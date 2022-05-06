Ученые NASA объяснили, почему на Марсе возникают оползни

Новое исследование, проведенное американскими учеными с использованием данных старейшего орбитального аппарата NASA Mars Odyssey, может объяснить, почему марсианский иней остается невидимым невооруженному глазу и почему на некоторых склонах проявляются полосы от пылевых лавин. Статья об этом опубликована Journal of Geophysical Research: Planets.

Фото: globallookpres globallookpres

Марсианская поверхность ночами охлаждается до такой степени, что на ней образуется иней из углекислоты — то есть из сухого льда CO2. Mars Odyssey, запущенный в 2001 году и оснащенный системой тепловизионной визуализации (THEMIS) — чувствительной к температуре инфракрасной камерой, позволяет по утрам видеть интересные картины испаряющегося за считанные минуты инея.

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Поскольку на Марсе весьма разреженная атмосфера, по плотности уступающая земной на два порядка, перепад температур там наступает очень быстро, а сухой лед не тает, сразу испаряясь, — то есть происходит его сублимация за считанные минуты. Однако призрачное покрывало из бело-голубого утреннего инея, освещаемого восходящим солнцем, не всегда наблюдается в видимом свете, иногда его можно различить лишь с помощью теплочувствительной камеры орбитального аппарата.

"Нашей первой мыслью было, что в таких местах может быть зарыт обычный лед, — пояснил ведущий автор этой работы, стажер Лаборатории реактивного движения Лука Ланж. — Вблизи полюсов Марса много сухого льда, но мы изучали поверхность вблизи экватора планеты, где обычно слишком тепло для образования инея из сухого льда".

Однако в результате в своей статье авторы все же делают вывод, что в таких случаях образуется "грязный иней" — иней из сухого льда, смешанный с мелкими крупинками пыли, которые скрывают его в видимом свете, но не в инфракрасных лучах. Это явление привело ученых к мысли, что грязный иней может также объяснить происхождение километровых темных полос, простирающихся вдоль марсианских склонов. Они образуются в результате схода пылевых лавин, которые постепенно меняют форму горных склонов по всей планете.