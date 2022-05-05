Топ-7 лучших блокировщиков рекламы для телефона Андроид

Разработчики софта для смартфонов на базе Android придумали массу приложений, позволяющих решить самые разные проблемы владельца устройства. Наряду с программами для выхода в интернет или клиентов социальных сетей вы можете установить блокировщик рекламы для операционной системы Андроид. Это важный вид приложений, однако зачастую он оказывается в тени более популярных программ.

Фото: globallookpress globallookpress

Зачем нужен блокировщик рекламы

Видео дня

Выход в интернет с целью получения необходимой информации регулярно сопровождается демонстрацией рекламы. Вне зависимости от того, посещаете вы веб-сайты, пользуетесь клиентом социальной сети или используете узкоспециализированное приложение, вы всегда видите перед собой рекламные баннеры.

Мало того, что лишняя реклама – это раздражающая штука, так еще нередко баннеры на веб-страницах мешают просмотру контента. Чтобы избавить себя от рекламных баннеров при использовании самых разных приложений, вам понадобится блокировщик. Особенности блокировщиков для Андроида

Несмотря на то, что реклама является одним из основных методов получения прибыли для разработчиков, ее блокировка никак не ограничивается магазином приложений Google Play Market. Следовательно, вы можете установить блокировщик через привычный Плей Маркет, не занимаясь длительным поиском APK-файла.

Все блокировщики отличаются функционалом. Как правило, он выражен в поддержке тех или иных приложений. Допустим, один блокировщик позволяет избавиться от рекламы только в Yandex Browser, а другой – поддерживает большинство веб-обозревателей. Кроме того, существуют приложения, ограничивающие показ рекламы в других программах, которые не относятся к браузерам.

Топ лучших приложений против рекламы

Веб-разработчики создали немало блокировщиков рекламы, а потому у каждого владельца смартфона на базе операционной системы Андроид есть богатый выбор софта. Однако далеко не все приложения работают стабильно и не имеют подводных камней. Мы же отобрали лучшие программы, блокирующие рекламные объявления, которые точно не оставят вас разочарованным.

Adblock Plus

Данная программа представляет собой веб-браузер с ограничением рекламы. Пожалуй, это лучший блокировщик для тех, кого беспокоят рекламные баннеры при посещении сайтов.

Adblock Plus позволяет тонко настроить исключения, а также выставить ограничения контента в соответствии с пользовательскими потребностями.

Таким образом, если вы нуждаетесь в показе какого-либо типа рекламы, то ее можно внести в список исключений, разрешив демонстрацию. Одновременно с этим Adblock Plus будет блокировать не только баннеры и всплывающие окна, но и ограничит сбор данных. То есть с этим браузером вы можете не переживать относительно сохранности своих паролей и другой информацией, которая отправляется в интернет.

AdGuard

Это уже совершенно иной тип блокировщиков, так как AdGuard – не браузер, а отдельное приложение. То есть утилита способна ограничить показ рекламы сразу в нескольких веб-обозревателях, будь то Google Chrome или Yandex Browser. AdGuard по умолчанию обладает списком не самых надежных адресов, блокируя все переходы по их координатам. Таким образом, пользователь оказывается в безопасности относительно вредоносных ресурсов, чьи всплывающие окна время от времени появляются на экране. Чтобы получить доступ ко всем преимуществам AdGuard, достаточно запустить приложение и включить защиту. После этого утилита заблокирует баннеры, счетчики и другие элементы рекламы сразу во всех программах. Но при этом важно отметить, что некоторые приложения ограничивают к себе доступ при условии активации блокировщиков.

AdAway

Еще один полноценный блокировщик для ограничения показа рекламы сразу в нескольких приложениях. Утилита проста в использовании и при первом запуске предлагает отсканировать установленный софт на предмет поддержки блокировки. Разумеется, в некоторых программах баннеры отключить не получится. После первичного сканирования вы сможете ограничить показ рекламных баннеров, а также в любой момент отключить функцию. Интерфейс AdAway полностью переведен на русский язык, поэтому вы не должны столкнуться с проблемами при настройке софта.

Blokada

Утилита с говорящим названием, готовая устроить блокаду любой рекламе. Работать с ней еще проще, чем с AdAway. Вам будет достаточно запустить приложение Blokada и нажать кнопку включения блокировки. После этого реклама исчезнет в большинстве программ, установленных на вашем смартфоне.Блокировка рекламных баннеров через Blokada осуществляется при помощи тщательно отобранных DNS-серверов. Также в приложении имеется встроенный VPN-сервис для обхода блокировок. Таким образом, Blokada выступает в качестве многофункциональной и крайне актуальной программы.

Adblocker Browser

А это приложение, доступное для скачивания через Гугл Плей, выступает в качестве отдельного браузера с вырезанной рекламой. То есть посетителям веб-страниц придется использовать Adblocker Browser, чтобы не видеть рекламные баннеры.В других браузерах и программах ограничения не сработают. Впрочем, это вряд ли станет проблемой для тех, кто не хочет видеть лишние объявления в поисковике или YouTube, так как Adblocker Browser является удобным и продвинутым веб-обозревателем с множеством дополнительных функций.

NetGuard noroot firewall

Эта прога обладает сравнительно старым интерфейсом, который с негативной точки зрения отличает NetGuard noroot firewall от других подобных приложений. В то же время утилита проста и стабильна при повседневном использовании. Она выступает в качестве полноценного блокировщика для тех, кто хочет избавиться от рекламы сразу во всех приложениях.

Конечно, найдутся и такие программы, для которых включить ограничение будет невозможно. Однако большинство приложений все-таки лишатся встроенной рекламы, и вы перестанете испытывать дискомфорт при выходе в интернет. Еще одна полезная опция NetGuard noroot firewall – экономия трафика, что оценят пользователи тарифов мобильного интернета с ограниченным пакетом гигабайтов.

Brave приватный веб-браузер

Наконец, вы сможете заблокировать рекламные объявления, если будете выходить в интернет через браузер Brave. Это не просто веб-обозреватель с вырезанной рекламой, а приватная программа для безопасного серфинга. Она ограничивает передачу данных пользователя, благодаря чему данные владельца смартфона не утекают в сеть, и его невозможно отследить.

Brave пользуется огромной популярностью среди владельцев Андроид-устройств. Ее уже установили более 10 миллионов раз, поставив оценку, стремящуюся к пяти баллам. Такой положительный отклик аудитории обусловлен не только повышенным уровнем безопасности и блокировкой баннеров, но и экономией трафика при выходе в интернет через Brave. Также браузер экономит заряд аккумулятора, помогая владельцу смартфона долго оставаться на связи при активном веб-серфинге.

Возможные проблемы

Использование блокировщиков – это стандартная процедура, помогающая избавиться от навязчивых объявлений в интернете. Однако она имеет и свои минусы. В частности, велик риск, что вы не сможете посетить определенные сайты, которые ограничивают работу блокировщиков. В таком случае придется отключить приложение, чтобы продолжить веб-серфинг.