Слух: Wildberries запустит альтернативу YouTube

Как сообщает Runet, российский маркетплейс Wildberries планирует запустить собственный видеохостинг с профессиональным и пользовательским контентом, о чем сообщили источники близкие к компании.
Логично, что на фоне недавних слухов о блокировке YouTube на территории России многие хотят урвать “кусочек торта”. Не осталась в стороне и Wildberries, по сообщениям Runet.
“Это будет площадка, куда можно будет загрузить мультимедийный контент, в частности пользовательское и профессиональное видео”, — рассказал Runet один из источников.
Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын считает, что у маркетплейсов всегда есть “искушение” перед “контент-проектами”, потому что они позволят ослабить их зависимость от владельцев трафика.
“Конкуренты сейчас тоже это делают, а при таком уровне конкуренции, как на рынке электронной коммерции, все повторяют все за всеми … если доступ к YouTube будет затруднен, то отчего не поживиться аудиторией?”, — заявил аналитик.
В пресс-службе Wildberries отказались от комментариев.