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1 час назад

Импортозамещение: Wildberries создает альтернативу YouTube

Ferra.ru

Как сообщает Runet, российский маркетплейс Wildberries планирует запустить собственный видеохостинг с профессиональным и пользовательским контентом, о чем сообщили источники близкие к компании.

Слух: Wildberries запустит альтернативу YouTube
Фото: РИАРИА

Логично, что на фоне недавних слухов о блокировке YouTube на территории России многие хотят урвать “кусочек торта”. Не осталась в стороне и Wildberries, по сообщениям Runet.

“Это будет площадка, куда можно будет загрузить мультимедийный контент, в частности пользовательское и профессиональное видео”, — рассказал Runet один из источников.

Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын считает, что у маркетплейсов всегда есть “искушение” перед “контент-проектами”, потому что они позволят ослабить их зависимость от владельцев трафика.

“Конкуренты сейчас тоже это делают, а при таком уровне конкуренции, как на рынке электронной коммерции, все повторяют все за всеми … если доступ к YouTube будет затруднен, то отчего не поживиться аудиторией?”, — заявил аналитик.

В пресс-службе Wildberries отказались от комментариев.

Наука и техника,Леонид Делицын,
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