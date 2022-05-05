Санкции могут остановить производство российских процессоров

Российские производители процессоров МЦСТ и «Байкал Электроникс», попав под британские санкции, могут лишиться производственной лицензии на архитектуру процессоров компании ARM. Об этом пишет «Коммерсант».
Компания «Байкал Электроникс» (производит процессоры Baikal) использует лицензию на архитектуру процессоров британской компании ARM, на которой работают процессоры Apple, Nvidia, Qualcomm, Samsung и другие. Санкции предполагают заморозку активов в стране и ограничение работы с контрагентами.
Таким образом, компании будет запрещено оказание технологических услуг и финансирования, в том числе предоставление грантов, кредитов и взносов в уставный капитал. Отзывать уже выданные лицензии на интеллектуальную собственность никто не будет, но заплатить за новые будет невозможно.
Так, у «Байкал Электроникс» на новые процессоры, которые находятся в разработке (Baikal M2, Baikal L, Baikal S2) есть только проектировочные лицензии. А без производственной лицензии с компанией никто не станет работать. Это означает, что компания фактически не сможет выпускать новые процессоры на крупнейших полупроводниковых фабриках.
Как отмечает источник в отрасли, компании придется либо искать фабрику, которая пойдет на нарушение патентного права ARM, либо переносить свои разработки на открытые процессорные архитектуры, такие как RISK V, MIPS, VLIW. Однако в последнем случае придется перепроектировать весь процессор, на что потребуется 2-3 года и 1 млрд рублей.