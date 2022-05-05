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1 час назад

Санкции могут остановить производство российских процессоров

Российские производители процессоров МЦСТ и «Байкал Электроникс», попав под британские санкции, могут лишиться производственной лицензии на архитектуру процессоров компании ARM. Об этом пишет «Коммерсант».

Санкции могут остановить производство российских процессоров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Компания «Байкал Электроникс» (производит процессоры Baikal) использует лицензию на архитектуру процессоров британской компании ARM, на которой работают процессоры Apple, Nvidia, Qualcomm, Samsung и другие. Санкции предполагают заморозку активов в стране и ограничение работы с контрагентами.

Таким образом, компании будет запрещено оказание технологических услуг и финансирования, в том числе предоставление грантов, кредитов и взносов в уставный капитал. Отзывать уже выданные лицензии на интеллектуальную собственность никто не будет, но заплатить за новые будет невозможно.

Так, у «Байкал Электроникс» на новые процессоры, которые находятся в разработке (Baikal M2, Baikal L, Baikal S2) есть только проектировочные лицензии. А без производственной лицензии с компанией никто не станет работать. Это означает, что компания фактически не сможет выпускать новые процессоры на крупнейших полупроводниковых фабриках.

Как отмечает источник в отрасли, компании придется либо искать фабрику, которая пойдет на нарушение патентного права ARM, либо переносить свои разработки на открытые процессорные архитектуры, такие как RISK V, MIPS, VLIW. Однако в последнем случае придется перепроектировать весь процессор, на что потребуется 2-3 года и 1 млрд рублей.

Наука и техника,Qualcomm,Коммерсант,Байкал Электроникс,
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