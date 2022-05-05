Наши «облака»: выбираем самый выгодный сервис для хранения данных

Облачное хранение данных давно стало важной частью повседневной работы для многих пользователей Интернета: как корпоративных, так и частных. Однако в нынешних обстоятельствах популярные зарубежные сервисы могут в любой момент отвернуться от российских клиентов, что может вызвать большие проблемы. Есть смысл задуматься над отечественной альтернативой — вариантов, на самом деле, гораздо больше, чем можно подумать. В этом тексте мы сравним российских провайдеров облачных сервисов и разберемся, какой из них самый выгодный.

Фото: HP HP

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Один из главных плюсов облака «Яндекс» — это возможность интеграции всех устройств, где установлено приложение «Яндекс.Диск», вне зависимости от платформы и операционной системы. Оно доступно на Windows, macOS, iOS, Android и даже Linux — последнюю не поддерживает ни один другой облачный сервис. Более того, «Яндекс.Диск» хорошо дружит со всеми популярными разновидностями файлов: от ZIP и RAR-архивов до электронных книг разных форматов. Бесплатная версия сервиса предоставляет хранилище на 10 ГБ, обладает встроенным антивирусом и разрешает подключаться через WebDAV — при помощи этого протокола облако можно встроить в качестве сетевого диска на ПК. Дополнительные 200 ГБ места стоят 199 рублей в месяц, а за максимально допустимые 3 ТБ — 799 рублей.

«СберДиск» — один из составных компонентов облачной экосистемы «Сбера». Облако открыто всем желающим по регистрации через мобильный телефон, хотя клиенты банка получают скидки за счет программы «СберПрайм» и могут оплачивать подписку на сервис бонусами «Спасибо». Приложение «СберДиска» доступно на Android и iOS; на бесплатном аккаунте объем хранилища составляет 15 ГБ — функции совместного доступа и обмена файлами входят в пакет. Протокол WebDAV тоже поддерживается, однако лишь отчасти. Возможности просматривать и редактировать документы здесь нет. Расширение хранилища до 100 ГБ стоит 100 рублей; 1 ТБ — 300 рублей.

Облачный сервис от Mail.Ru впервые нашумел в 2013-2014 году: тогда благодаря маркетинговой кампании пользователи могли безвозмездно получить 1 ТБ хранилища. Хотя сейчас, конечно, все далеко не так радужно — теперь бесплатная подписка предлагает всего 8 ГБ свободного места. Что касается функционала, «Облако Mail.Ru» немногим отличается от «Яндекс.Диска». Отдельные приложения доступны на Windows, macOS, iOS и Android; облако обладает антивирусом и поддерживает как редактирование документов, так и коллективную работу с файлами. ПК-версия приложения позволяет переносить содержимое из других популярных облачных сервисов, включая Microsoft OneDrive, Google Drive и DropBox. Подключение по WebDAV работает, но строго для платных пользователей. 128 ГБ свободного места отдают за 150 рублей в месяц, максимальные 4 ТБ — за 2690 рублей.

Довольно аскетичное облачное хранилище для абонентов мобильного оператора Tele2. Сервис располагает только самыми базовыми функциями: хранение файлов, автоматическая загрузка данных для смартфонов на Android и iOS, синхронизация телефонной книги между устройствами. Веб-клиент «Tele2 Диска», мягко говоря, вызывает опасения — хранилище даже не защищено SSL-сертификатом, который минимально шифровал бы информацию. В то же время, сервис предоставляет фиксированный объем свободного места — 350 ГБ для всех пользователей. Правда, метод подписки на облако тоже немного сомнительный. На протяжении недели все бесплатно, однако затем «Tele2 Диск» сам начнет ежедневно снимать со счета пользователя 15 рублей (за месяц получается 450 рублей). Если отказаться от платной подписки, то бесплатный объем хранилища сократится до 5 ГБ.

Примерно то же самое, что и «Tele2 Диск», только для клиентов МТС: абоненты других операторов могут зарегистрироваться, но свободно пользоваться сервисом они не смогут. Приложение «МТС. Вторая память» доступно на iOS и Android; на ПК работа в облаке производится через веб-страницу. Хранилище поддерживает синхронизацию файлов между облаком и памятью мобильного телефона: от фото и видеороликов до контактов. Бесплатный аккаунт предоставляет 8 ГБ; если вы готовы доплачивать 500 рублей в месяц, то объем хранилища расширится до 1,5 ТБ.

Наконец, «Билайн» также предлагает своим абонентам услуги облачного хранения данных. По части функционала этот вариант практически ничем не отличается от «МТС. Вторая память». Разница лишь в том, что «Облако Билайн» также позволяет открывать содержимое личного хранилища другим пользователям через функцию «Семейное облако». Бесплатным пользователям доступно 5 ГБ свободного места. За 150 рублей в месяц можно расширить объем до 250 ГБ; максимально вместительное хранилище на 1 ТБ стоит 360 рублей.