Корабль Crew Dragon покинул МКС

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Космический корабль Crew Dragon покинул Международную космическую станцию (МКС), сообщает НАСА.

Отстыковка корабля от станции произошла в 08:20 по московскому времени. Его приводнение в Атлантическом океане у побережья Флориды состоится на следующие сутки в 07:43.

На борту Crew Dragon находятся астронавты НАСА Том Маршберн, Раджа Чари и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Маттиас Маурер.