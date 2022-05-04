В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
51 минуту назад

Новый президент Южной Кореи продолжит развитие атомной энергетики

Мария Иванова

Президентский переходный комитет Южной Кореи объявил, что страна собирается расширить эксплуатацию атомных электростанций. Работы над новыми энергоблоками Shin Hanul Unit 3 и 4 вновь продолжатся, тогда как старые электростанции ждет модернизация.

Новый президент Южной Кореи продолжит развитие атомной энергетики
Фото: WikipediaWikipedia

В феврале этого года предыдущий глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин утверждал, что, в долгосрочной перспективе, страна намерена полностью отказаться от атомной электроэнергии —остановка деятельности большей части АЭС была запланирована на 2030 год. Однако кабинет новоизбранного президента Юн Сок Еля изменил этот курс в связи с вероятностью энергетического кризиса. Теперь политика будет направлена на «обогащение экосистемы и усиление конкурентоспособности в индустрии атомной энергетики».

Помимо этого, издание Business Korea сообщило, что до 2030 года Южная Корея планирует построить десять атомных станций для зарубежных клиентов. Новое правительство займется разработкой малых модульных реакторов при поддержке США, параллельно развивая сотрудничество в сфере ядерного синтеза и других технологий.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители