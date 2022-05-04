Новый президент Южной Кореи продолжит развитие атомной энергетики

Президентский переходный комитет Южной Кореи объявил, что страна собирается расширить эксплуатацию атомных электростанций. Работы над новыми энергоблоками Shin Hanul Unit 3 и 4 вновь продолжатся, тогда как старые электростанции ждет модернизация.
В феврале этого года предыдущий глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин утверждал, что, в долгосрочной перспективе, страна намерена полностью отказаться от атомной электроэнергии —остановка деятельности большей части АЭС была запланирована на 2030 год. Однако кабинет новоизбранного президента Юн Сок Еля изменил этот курс в связи с вероятностью энергетического кризиса. Теперь политика будет направлена на «обогащение экосистемы и усиление конкурентоспособности в индустрии атомной энергетики».
Помимо этого, издание Business Korea сообщило, что до 2030 года Южная Корея планирует построить десять атомных станций для зарубежных клиентов. Новое правительство займется разработкой малых модульных реакторов при поддержке США, параллельно развивая сотрудничество в сфере ядерного синтеза и других технологий.