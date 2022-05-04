Новый президент Южной Кореи продолжит развитие атомной энергетики

В феврале этого года предыдущий глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин утверждал, что, в долгосрочной перспективе, страна намерена полностью отказаться от атомной электроэнергии —остановка деятельности большей части АЭС была запланирована на 2030 год. Однако кабинет новоизбранного президента Юн Сок Еля изменил этот курс в связи с вероятностью энергетического кризиса. Теперь политика будет направлена на «обогащение экосистемы и усиление конкурентоспособности в индустрии атомной энергетики».