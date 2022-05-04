Ученые изучают микроорганизмы Арктики для получения антибиотиков

Участники экспедиции Арктического плавучего университета впервые исследуют микроорганизмы для получения новых антибиотиков и ферментов для пищевой промышленности. Об этом сообщил директор Института стратегического развития Арктики Северного Арктического федерального университета (САФУ) Александр Сабуров, его цитирует ТАСС.

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По его словам, для получения новых антибактериальных препаратов специалисты будут изучать ранее не исследованные хладоустойчивые и психрофильные арктические микроорганизмы. Сабуров назвал потенциал полярных бактерий для применения в медицине высоким, потому что они способны выживать в экстремальных условиях.

Помимо этого, впервые будут исследованы нарушения сна и тревожные расстройства у людей во время экспедиций в Арктику — этим займется врач-психиатр из Архангельской клинической психиатрической больницы. Специалист изучит адаптацию организма к условиям севера и сравнит реакцию на климат в Арктической зоне России у тех, кто был там ранее, и тех, кто прибудет туда впервые.

В ходе экспедиции Арктического плавучего университета будут также изучены арктические бактериофаги — вирусы, которые уничтожают бактерии. Такое направление работы создаст перспективы для разработки новых препаратов против инфекций. Кроме того, специалисты займутся изучением старинных построек поморов на Новой Земле.

Экспедиция пройдет с 24 июня по 11 юля по Белому, Баренцеву и Карскому морям. Россияне высадятся на островах Колгуев и Вайгач, а также в разных точках побережья архипелага Новая Земля.