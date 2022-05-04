Что за астероид может упасть на Землю 6 мая 2022 года

В мае 2022 года к Земле должен максимально приблизиться астероид 2009 JF1, размеры которого ряд источников сравнивали с величиной египетских пирамид. СМИ писали, что в случае столкновения этого небесного тела с нашей планетой будет высвобождена энергия в десятки раз выше, чем при взрыве атомной бомбы в Хиросиме в 1945 году, напоминает Hi-News.ru. По данным НАСА, небесного гостя нужно ждать уже 6 мая — конечно же, в случае, если он действительно долетит до Земли.

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Астероид 2009 JF1 был открыт учеными в 2009 году (что следует из его названия). Уже сообщалось, что в случае его столкновения с Землей сила удара составит 230 килотонн в тротиловом эквиваленте. Такой взрыв может уничтожить целый город либо вызвать гигантское цунами, если небесное тело упадет в океан. По данным некоторых источников, JF1 может стать самым опасным для Земли космическим объектом со времен динозавров.

Но так ли все ужасно? НАСА проинформировало, что астероид действительно может приблизиться к Земле 6 мая, однако вероятность столкновения составляет 1:140 000. По данным космического агентства, диаметр небесного дела составляет 10 метров (что гораздо меньше египетской пирамиды).

Роскосмос также распространил свои сведения относительно движущегося в сторону нашей планеты небесного тела. Ведомство сообщило на своей странице во "ВКонтакте", что JF1 подойдет к Земле не 6-го, а 15 мая. По данным Роскосмоса, астероид максимально приблизится к планете лишь на 23 млн километров.