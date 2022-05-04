В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
13 минут назад

База данных Web of Science стала недоступна для российских ученых

Газета.Ru

Вице-президент РАН Алексей Хохлов заявил, что ведущая международная база данных научного цитирования Web of Science, которая предоставляет сведения о публикациях и их цитировании в научных журналах, стала недоступна для российских ученых. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

База данных Web of Science стала недоступна для российских ученых
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«В известных мне российских научных институтах и вузах Web of Science стал недоступен», — написал он.

Ранее сообщалось, что распространение теневой занятости, отток кадров, дискриминация работников и рост преступности могут стать основными социальными рисками в России на фоне введения санкций против России. Об этом пишет РБК, ссылаясь на материалы экспертов Института экономики Российской академии наук (РАН).

Эксперты РАН отметили, что на фоне усиливающихся экономических санкций против России со стороны Запада, в стране может развиться неформальная занятость. Речь идет о том, когда сотрудников могут перевести на неполный рабочий день и урезать доходы. Кроме того, экономические проблемы могут коснуться и мигрантов. То есть трудности с переводом денег в родные страны могут вызвать отток гастарбайтеров.

Наука и техника,Алексей Хохлов,РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители