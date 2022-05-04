База данных Web of Science стала недоступна для российских ученых

Вице-президент РАН Алексей Хохлов заявил, что ведущая международная база данных научного цитирования Web of Science, которая предоставляет сведения о публикациях и их цитировании в научных журналах, стала недоступна для российских ученых. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что распространение теневой занятости, отток кадров, дискриминация работников и рост преступности могут стать основными социальными рисками в России на фоне введения санкций против России. Об этом пишет РБК, ссылаясь на материалы экспертов Института экономики Российской академии наук (РАН).

Эксперты РАН отметили, что на фоне усиливающихся экономических санкций против России со стороны Запада, в стране может развиться неформальная занятость. Речь идет о том, когда сотрудников могут перевести на неполный рабочий день и урезать доходы. Кроме того, экономические проблемы могут коснуться и мигрантов. То есть трудности с переводом денег в родные страны могут вызвать отток гастарбайтеров.