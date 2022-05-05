База данных Web of Science стала недоступна для исследователей в России

Научные институты и высшие учебные заведения утратили доступ к международной базе данных научного цитирования Web of Science. Об этом сообщил вице-президент РАН Алексей Хохлов в среду, 4 мая, в своем Telegram-канале.

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«Подтверждаю. В известных мне российских научных институтах и вузах Web of Science стал недоступен», — отметил он.

Таким образом специалист отреагировал на публикацию Telegram-канала «Русский Research» касаемо того, что научные специалисты не могут воспользоваться сервисами Clarivate Analytics, которые они стали недоступны на территории Российской Федерации.