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39 минут назад

База данных Web of Science стала недоступна для исследователей в России

FBM.ruиещё 3

Научные институты и высшие учебные заведения утратили доступ к международной базе данных научного цитирования Web of Science. Об этом сообщил вице-президент РАН Алексей Хохлов в среду, 4 мая, в своем Telegram-канале.

База данных Web of Science стала недоступна для исследователей в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Подтверждаю. В известных мне российских научных институтах и вузах Web of Science стал недоступен», — отметил он.

Таким образом специалист отреагировал на публикацию Telegram-канала «Русский Research» касаемо того, что научные специалисты не могут воспользоваться сервисами Clarivate Analytics, которые они стали недоступны на территории Российской Федерации.

Компания Clarivate ведет одну из двух самых крупных международных наукометрических баз данных Web of Science. Данная база дает возможность отслеживать рейтинги научных изданий, получать сведения о публикациях и их цитируемости.

Наука и техника,Алексей Хохлов,РАН,
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