Авторы Cyberpunk 2077 отказались от русского языка

Актриса Юлия Горохова, исполнившая женскую версию Ви в русской локализации Cyberpunk 2077, не будет принимать участия в озвучке нового дополнения для игры CD Projekt RED. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

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«Больше стрима Cyberpunk 2077 не будет, и DLC в нашем исполнении тоже. Спасибо вам большое за ваше внимание, любовь и поддержку! Надеюсь, встретимся на каком-нибудь еще проекте», — написала Горохова.

Актриса не указала прямо, почему студия отказалась от ее участия в проекте. Судя по заявлению, команда русской версии Cyberpunk 2077 должна была принимать участие в озвучке, однако позже от их услуг отказались, что стало для коллектива неожиданностью.

«Как и почему политические отношения отражаются на нас с вами, обычных людях, преданных своему делу и любящих проект. А стримов не будет, потому что русскоговорящую часть команды выставили за дверь. Надеюсь, вы меня понимаете», — добавила она.

Польская студия CD Projekt в апрельских ответах на вопросы о дальнейшей работе в России и Белоруссии подтверждала, что русская локализация их будущих проектов под вопросом. Однако пока разработчики официально не сообщили, что отказались от русской локализации DLC для Cyberpunk 2077.