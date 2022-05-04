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1 час назад

Авторы Cyberpunk 2077 отказались от русского языка

Газета.Ru

Актриса Юлия Горохова, исполнившая женскую версию Ви в русской локализации Cyberpunk 2077, не будет принимать участия в озвучке нового дополнения для игры CD Projekt RED. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Авторы Cyberpunk 2077 отказались от русского языка
Фото: EPAEPA

«Больше стрима Cyberpunk 2077 не будет, и DLC в нашем исполнении тоже. Спасибо вам большое за ваше внимание, любовь и поддержку! Надеюсь, встретимся на каком-нибудь еще проекте», — написала Горохова.

Актриса не указала прямо, почему студия отказалась от ее участия в проекте. Судя по заявлению, команда русской версии Cyberpunk 2077 должна была принимать участие в озвучке, однако позже от их услуг отказались, что стало для коллектива неожиданностью.

«Как и почему политические отношения отражаются на нас с вами, обычных людях, преданных своему делу и любящих проект. А стримов не будет, потому что русскоговорящую часть команды выставили за дверь. Надеюсь, вы меня понимаете», — добавила она.

Польская студия CD Projekt в апрельских ответах на вопросы о дальнейшей работе в России и Белоруссии подтверждала, что русская локализация их будущих проектов под вопросом. Однако пока разработчики официально не сообщили, что отказались от русской локализации DLC для Cyberpunk 2077.

В начале марта авторы игр серии «Ведьмак» и Cyberpunk 2077 объявили о приостановке продажи своих игр в России и Белоруссии. Речь и о дисках, и о цифровых копиях. Ранее купленные копии игр, а также патчи и исправления к ним продолжают работать.

Наука и техника,Юлия Горохова,
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