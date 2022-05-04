Российский КВТК за 20 миллиардов рублей изготовят после 2025 года

«По действующему контракту Центр Хруничева планирует, начиная со следующего года, приступить к изготовлению ряда комплектующих для стендовых изделий, чтобы к 2025 году максимально завершить наземную экспериментальную отработку. Первый пуск по тем планам, которые у нас сейчас есть, намечен на 2027 год», — сказал руководитель.