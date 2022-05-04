Китай установил на Эвересте самую высокую метеостанцию в мире. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

В среду в 12:46 по местному времени автоматическую станцию поместили на высоту более 8,8 тыс. м. Ее оборудование весит около 50 кг, транспортировка проводилась в разобранном состоянии. Станция заменит аналогичное устройство на высоте 8430 м, установленное американо-британской экспедицией в 2019 году на южном склоне Эвереста.

Установку новой станции провела Экспедиция Института исследований Тибетского нагорья при Академии наук Китая, в ее составе было 13 человек. Помимо основной задачи, ученые собрали образцы снега и льда и замерили их толщину на вершине горы с помощью георадара.

Всего проект предусматривал развертывание на Эвересте восьми подобных станций, включая расположенную на вершине. Они будут собирать информацию о скорости ветра, его направлении, влажности воздуха. В прошлом году были установлены четыре из них: они находятся на высотах от 5 200 до 6 500 м. С начала этого года на северном склоне Эвереста альпинисты и ученые развернули еще три подобных станции на высотах 7 028, 7 790 и 8 300 м над уровнем моря.