Как спасти смартфон, если вы случайно его уронили в воду

Если телефон не оснащён влагозащитой, то при промокании под дождём или падении в воду он может легко выйти из строя. Вот что нужно и ни в коем случае нельзя делать, если вы вдруг уронили свой аппарат в воду.

Фото: ferra.ru ferra.ru

По словам пользователя iXBT.com, для того чтобы в дальнейшем можно было отремонтировать смартфон после падения в воду, нужно помнить некоторые моменты. Ни в коем случае нельзя делать следующее: включать аппарат, когда вы только его достали, ставить смартфон заряжаться, сушить феном или в микроволновой печи.

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Как же правильно поступить, если ваше устройство упало в воду? Сначала нужно сразу же после падения достать его, затем снять чехол и положить на что-нибудь сухое (к примеру, на полотенце). Если же ваш телефон после этого остался включенным, то выключите его. В том случае, если аккумулятор у вашей модели съёмный, достаньте его и оставьте сушиться как минимум на два дня.

Далее нужно вынуть SIM-карту (или SIM-карты), карту памяти. На просушку этих частей тоже должно уйти хотя бы двое суток. Чтобы предотвратить коррозию, можно контакты протереть спиртом.

При просушке смартфона достаточно будет его положить на сухую и ровную поверхность. Лучшим же вариантом будет сразу пойти в сервисный центр, где специалисты правильно высушат устройство.

Иногда бывает так, что после падения в воду телефон сначала работает хорошо, а затем выключается и не реагирует. Объясняется это просто: иногда вода приводит к коррозии, которая через некоторое время разрастается и затрагивает всё больше запчастей.

Понять, что процесс коррозии начался, можно по дисплею смартфона. На экране могут появиться белые или жёлтые пятна, вертикальные либо горизонтальные полоски, подсветка отдельных пикселей. Дисплей может также не реагировать при нажатии на определённые его участки.

Ещё из-за влаги очень часто страдают динамики устройства.