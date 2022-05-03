Эксперт предупредил об опасности смартфонов в жару

Использовать смартфоны в жаркую погоду небезопасно. Об этом рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков, передает РИА «Новости».

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Самыми распространенными типами аккумуляторных батарей для смартфонов являются литий-ионные и литий-полимерные, и именно они бывают опасными в плане теплового выброса, который может привести к самовозгоранию аппарата, сказал эксперт.

Чтобы избежать подобного, следует в жару выключить Bluetooth, GPS и желательно Wi-Fi, так как в постоянном поиске сети устройство нагревается, советует эксперт. Важно также использовать оригинальные зарядные устройства.

Чтобы охладить гаджет после перегрева, нужно снять с него чехол, отключить мобильный интернет и закрыть приложения, после чего поместить аппарат в прохладное место, добавил Кувиков.