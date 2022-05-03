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26 минут назад

Эксперт: Смартфоны опасны в жару

Мир24иещё 5

Использовать смартфоны в жаркую погоду небезопасно. Об этом рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков, передает РИА «Новости».

Эксперт предупредил об опасности смартфонов в жару
Фото: МТРК «МИР»МТРК «МИР»

Самыми распространенными типами аккумуляторных батарей для смартфонов являются литий-ионные и литий-полимерные, и именно они бывают опасными в плане теплового выброса, который может привести к самовозгоранию аппарата, сказал эксперт.

Чтобы избежать подобного, следует в жару выключить Bluetooth, GPS и желательно Wi-Fi, так как в постоянном поиске сети устройство нагревается, советует эксперт. Важно также использовать оригинальные зарядные устройства.

Чтобы охладить гаджет после перегрева, нужно снять с него чехол, отключить мобильный интернет и закрыть приложения, после чего поместить аппарат в прохладное место, добавил Кувиков.

Ранее эксперт по мобильным киберугрозам «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев рассказал, почему опасно продавать старые смартфоны. Удаленные данные с телефона могут быть восстановлены даже после сброса до заводских настроек и форматирования электронного устройства, пояснил специалист.

Наука и техника,Виктор Чебышев,Лаборатория Касперского,
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