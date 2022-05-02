Нейросеть научили создавать более 300 лекарств из отходов

Международная группа ученых научила компьютерную платформу Allchemy на основе анализов химических отходов создавать маршруты для синтеза новых полезных веществ, сообщает журнал Nature.
Отмечается, что искусственный интеллект платформы формирует сеть маршрутов синтеза, которая соответствует всем входящим веществам, а потом выбирает те, которые относятся к зеленому производству замкнутого цикла, и по заданным критериям их ранжирует.
Предложенные нейросетью решения дают возможность повторно использовать свыше 200 видов химических отходов и произвести порядка 300 видов лекарств. Например, карведилол и сальбутамол.
По мнению экспертов, широкое внедрение компьютерных систем в значительной степени ускорит переход к химическим производствам замкнутого цикла и уменьшит количество токсичных отходов, которые требуют утилизации.
Ранее сообщалось, что ученые из Ярославля обучили нейронную сеть находить скрытые очаги воспаления и полипы в кишечнике методом колоноскопии. Она поможет врачам выявлять источники болезней на ранних стадиях.