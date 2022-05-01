Возле Земли заметили гигантский астероид

Мимо Земли на огромной скорости пролетел гигантский астероид. По размеру он сравним со сдвоенным зданием МГУ или небоскребом Эмпайр-стейт-билдинг. О нем заранее сообщили специалисты NASA, сообщает 5-tv.ru.

Как говорится в сообщении, скорость астероида — 37 тысяч километров в час, его диаметр — около 780 метров. Он подошел к Земле на расстояние примерно три миллиона километров. Уточняется, что это эквивалентно восьми расстояниям от планеты до Луны.

Специалисты NASA подчеркнули, что подобные габариты и сравнительно небольшое расстояние до Земли позволяют причислить астероид к «потенциально опасным», поэтому за ним планируется установить тщательное наблюдение. В данный момент космические агентства по всему миру разрабатывают сценарии изменения курсов подобных небесных тел, чтобы не допустить их столкновения с Землей.

NASA дали астероиду название 418135 (2008 AG33). Отмечается, что небесное тело впервые было замечено в 2008 году. По предварительным данным, в следующий раз астероид пролетит мимо Земли в мае 2029 года. Пролеты будут повторяться каждые семь лет.