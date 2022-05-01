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1 час назад

Возле Земли заметили гигантский астероид

Елена Прошина

Мимо Земли на огромной скорости пролетел гигантский астероид. По размеру он сравним со сдвоенным зданием МГУ или небоскребом Эмпайр-стейт-билдинг. О нем заранее сообщили специалисты NASA, сообщает 5-tv.ru.

Возле Земли заметили гигантский астероид
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как говорится в сообщении, скорость астероида — 37 тысяч километров в час, его диаметр — около 780 метров. Он подошел к Земле на расстояние примерно три миллиона километров. Уточняется, что это эквивалентно восьми расстояниям от планеты до Луны.

Очередной астероид, пролетевший мимо Земли, оказался неожиданностью для NASA

Специалисты NASA подчеркнули, что подобные габариты и сравнительно небольшое расстояние до Земли позволяют причислить астероид к «потенциально опасным», поэтому за ним планируется установить тщательное наблюдение. В данный момент космические агентства по всему миру разрабатывают сценарии изменения курсов подобных небесных тел, чтобы не допустить их столкновения с Землей.

NASA дали астероиду название 418135 (2008 AG33). Отмечается, что небесное тело впервые было замечено в 2008 году. По предварительным данным, в следующий раз астероид пролетит мимо Земли в мае 2029 года. Пролеты будут повторяться каждые семь лет.

5-tv.ru напомнило, что Тунгусский метеорит диаметром в 10-12 раз меньше 418135 более века назад повалил более 80 миллионов деревьев.

Наука и техника,NASA,МГУ,
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