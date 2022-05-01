В России техника Apple подешевела на 30%

Российские ритейлеры на фоне укрепления рубля снизили центы на технику и гаджеты различных брендов.

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Так смартфоны Apple потеряли в цене сразу 30%. Если к примеру, в марте 13-й iPhone с памятью 128ГБ продавали по 96 тыс. рублей, то сейчас та же модель стоит не более 85 тыс. рублей.

Цены на технику других брэндов тоже просели. Xiaomi также потерял около 30%, а Samsung подешевел на 15%.

Как объяснил «Известиям» Егор Клопенко, экономист и основатель клуба венчурных инвесторов Itleaders, на самом деле то, что происходит нельзя назвать снижением цен. По мнению эксперта, это стабилизация рынка. В феврале продавцы перестраховались, задрали ценник, и заработали на ажиотажном спросе, на фоне слухов о прекращении поставок.