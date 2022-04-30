Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что негатив в Twitter не оправдан, даже если на него потратил $44 млрд американский предприниматель Илон Маск. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».
«На самом деле, мой подход к социальным сетям не является позитивным, я не смотрю на социальные сети очень позитивно. Но мы не можем отказаться от социальных сетей. Для этого мы должны сделать то, что необходимо. Что это? Юридические договоренности. <...> Теперь только потому, что Илон Маск дал 44 миллиарда долларов, негатив в Twitter не оправдан», — сказал он.
По его словам, «если вы несете клевету в социальных сетях — это клевета, если вы говорите ложь — это ложь».
Ранее американский предприниматель, владелец компании Tesla Илон Маск купил Twitter за $44 млрд. Акции Twitter после предложения Маска выросли примерно на 6%.
До этого сообщалось, что переговоры по продаже Twitter бизнесмену Илону Маску вышли на заключительный этап. В настоящее время компания разрабатывает условия сделки. По словам источника, соглашение может быть подписано уже в понедельник, 25 апреля, если переговоры пройдут гладко.
Также сообщается, что предприниматель подбирает партнеров для приобретения соцсети и продолжает вести переговоры с потенциальными соинвесторами.