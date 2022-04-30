В Финляндии дата-центр «Яндекса» отключили от электроснабжения

Финский дата-центр транснациональной компании «Яндекс», расположенный в муниципалитете Мянтсяля, отключили от региональной сети электроснабжения. В настоящее время он работает за счет дизельного генератора. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

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Отмечается, что ранее финская энергетическая компания Nivos Energia Oy, предупредила, что отключит дата-центр в том случае, если «Яндекс» попадет под санкции.

В понедельник, 25 апреля, Nivos Energia Oy выполнила свое обещание. В итоге, по словам источника, построенный в 2014 году центр обработки данных (ЦОД) пришлось перевести на «собственные дизельные генераторы».

Гендиректор DataPro (владеет несколькими дата-центрами в России) Алексей Солдатов рассказал, что «на дизельных генераторах можно работать практически бесконечно, но это очень дорого. Если коммерческий ЦОД переходит на дизель, то он работает в ноль — 1 МВт потребления потребует примерно 300 литров топлива в час».

При полной загрузке, то есть при использовании 40 МВт, работа дата-центра обошлась бы Яндексу в €626,4 тыс. в сутки, но, как отметил Солдатов, компания скорее всего, снизила потребление до минимальных значений.