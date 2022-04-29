Ученые создали новое устройство для хранения данных

Ювелирная компания Adamant Namiki Precision Jewellery совместно с японскими учеными изобрели бесконечный накопитель, сообщается на официальном сайте проекта.

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На круглую пластину диаметром около пяти сантиметров можно записать до 25 экзабайт данных. Это равно одному миллиарду Blu-Ray-дисков, объем которых составляет по 25 гигабайт каждый (более 26 миллиардов гигабайтов).

Данный эффект достигается за счет свойств материала, из которого изготовлен накопитель. В его основе – миниатюрные алмазно-сапфировые пластины. Алмаз можно использовать для записи и хранения большого объема сведений, для этого необходимо наращивать алмазные кристаллы поверх сапфировой подложки.

По словам ученых, для пользователя на всю жизнь будет достаточно одного такого накопителя. В будущем устройство также будет использоваться в тандеме с суперкомпьютерами, поскольку на него можно записать информацию в виде кубитов.

Специалисты заявили, что разработка пока находится в зачаточном состоянии, и они собираются продолжить работу над накопителем.