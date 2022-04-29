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55 минут назад

Ученые создали новое устройство для хранения данных

Мир24иещё 2

Ювелирная компания Adamant Namiki Precision Jewellery совместно с японскими учеными изобрели бесконечный накопитель, сообщается на официальном сайте проекта.

Ученые создали новое устройство для хранения данных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На круглую пластину диаметром около пяти сантиметров можно записать до 25 экзабайт данных. Это равно одному миллиарду Blu-Ray-дисков, объем которых составляет по 25 гигабайт каждый (более 26 миллиардов гигабайтов).

Данный эффект достигается за счет свойств материала, из которого изготовлен накопитель. В его основе – миниатюрные алмазно-сапфировые пластины. Алмаз можно использовать для записи и хранения большого объема сведений, для этого необходимо наращивать алмазные кристаллы поверх сапфировой подложки.

По словам ученых, для пользователя на всю жизнь будет достаточно одного такого накопителя. В будущем устройство также будет использоваться в тандеме с суперкомпьютерами, поскольку на него можно записать информацию в виде кубитов.

Специалисты заявили, что разработка пока находится в зачаточном состоянии, и они собираются продолжить работу над накопителем.

Ранее специалист по тестированию месенджера Gem4me Анастасия Ильичева заявила, что хранение персональной информации на офисном компьютере может стать лазейкой для киберпреступников, а также принести риски как для работодателя, так и для конкретного сотрудника.

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