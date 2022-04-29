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1 час назад

На Марсе зафиксирован новый тип полярного сияния

Lenta.ru

Арабская межпланетная станция Космического агентства «Аль-Амаль» зафиксировала новый тип полярных сияний на Марсе. Об этом пишет портал SpaceRef.

На Марсе зафиксирован новый тип полярного сияния
Фото: nasanasa

В рамках миссии Объединенных Арабских Эмиратов Emirates Mars, которая исследует влияние атмосферы Марса на локальные магнитные поля планеты и солнечные ветра, ученые получили ряд снимков свечения верхних слоев атмосферы, среди которых было неизвестное ранее явление названное «извилистым дискретным полярным сиянием». Этот вид представляет собой длинные червеобразные полосы эмиссии возбужденных электронов в атмосфере, которые растягиваются на тысячи километров.

Исследование проводилось во время достаточно сильных солнечных бурь, что привело к особенно ярким полярным сияниям. Заснять явление удалось благодаря ультрафиолетовому спектрометру Hope EMUS (The Emirates Mars Ultraviolet Spectrometer), который способен наблюдать диапазон длин волн от 90 до 180 нанометров.

Ранее американские ученые Палеонтологического института (PSI) зафиксировали движение льда на южном полюсе Марса. До этого считалось, что ледяная шапка планеты неподвижна.

Наука и техника,Emirates,Роскосмос,
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