Российские пользователи подали иск к Apple на десятки миллионов рублей

Российские пользователи подали иск к Apple на 90 млн рублей из-за прекращения работы платёжного сервиса Apple Pay на территории России. Об этом сообщил старший партнёр адвокатского бюро «Чернышов, Лукоянов и партнёры» Константин Лукоянов.

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«29 апреля наше бюро, представляющее интересы российских пользователей, подало в Пресненский районный суд Москвы групповой иск к компании Apple», — приводит его слова ТАСС.

Как уточняется, основанием для иска стало нарушение прав потребителей в связи с необоснованным односторонним прекращением работы платёжного сервиса Apple Pay на территории России.

Сумма исковых требований на этапе подачи иска составляет 90 млн рублей.