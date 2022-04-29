Роскосмос и РЖД проведут на МКС эксперимент по квантовой связи

Рабочее совещание по вопросу проведения эксперимента в космосе провели глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и гендиректор РЖД Олег Белозеров. Об этом в среду, 27 апреля, рассказали представители «Роскосмоса».

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В сообщении было отмечено, что планируемый эксперимент должен провести отработку космических оптических линий с квантовым каналом связи.

«Тема крайне заманчивая, она обеспечит полноценную передачу огромных объёмов информации, по невскрываемым каналам связи», — отметил глава государственной корпорации.

Белозёров, в свою очередь, добавил, что в настоящее время РЖД не может обойтись без космических технологий. Генеральный директор подчеркнул, что в данный момент проводится эксперимент по контролю за ходом строительства объектов Восточного полигона при помощи космических средств спутникового мониторинга.