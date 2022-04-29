Рогозин рассказал о приоритетных задачах Роскосмоса

Что касается миссии орбитального аппарата "Луна-26" и тяжелого посадочного аппарата "Луна-27", они будут, возможно, скорректированы с учетом того, что в текущей ситуации мы основные финансовые и производственные ресурсы будем тратить на увеличение орбитальной группировки. Это сейчас важнее. Прошу нас правильно понять, потому что наука — это очень важно, но сейчас речь идет о жизнеспособности российской орбитальной группировки, о придании ей нового качества, ее работе в качестве группировки двойного и военного назначения. Но лунные миссии мы далеко не откладываем. Я планирую до конца мая осуществить подробный диалог с нашими китайскими коллегами о нашем сотрудничестве в этом направлении.