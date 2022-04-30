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1 час назад

Рогозин заявил, что РФ приняла решение по дате окончания работы на МКС

Газета.Ruиещё 18

Российские власти определись с тем, когда прекратится участие РФ в проекте Международной космической станции (МКС), заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Об этом сообщается в эфире телеканала «Россия-24».

Рогозин заявил, что РФ приняла решение по дате окончания работы на МКС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главы госкорпорации, зарубежных партнеров предупредят о выходе России из проекта за год.

«Мы подготовили свои предложения, о чем я также говорил, они отправлены и правительству и президенту. Решение принято уже», — пояснил Рогозин.

Как отметил гендиректор «Роскосмоса», уточнять подробности решения российской стороны не является обязанностью.

Срок информирования в один год предусмотрен международными обязательствами, обратил внимание Рогозин.

Ранее Рогозин поддержал идею назвать следующий корабль до МКС «Донбассом».

Также Рогозин отмечал, что без нужных средств МКС до 2030 года развалится.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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