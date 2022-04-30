Рогозин заявил, что РФ приняла решение по дате окончания работы на МКС

Российские власти определись с тем, когда прекратится участие РФ в проекте Международной космической станции (МКС), заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Об этом сообщается в эфире телеканала «Россия-24».

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По словам главы госкорпорации, зарубежных партнеров предупредят о выходе России из проекта за год.

«Мы подготовили свои предложения, о чем я также говорил, они отправлены и правительству и президенту. Решение принято уже», — пояснил Рогозин.

Как отметил гендиректор «Роскосмоса», уточнять подробности решения российской стороны не является обязанностью.

Срок информирования в один год предусмотрен международными обязательствами, обратил внимание Рогозин.

Ранее Рогозин поддержал идею назвать следующий корабль до МКС «Донбассом».