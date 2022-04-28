Что такое Абоба

В январе 2021 года стример Глад Валакас, известный также как Валерий Жмыченко и Пенис Детров, разместил в интернете анимацию под названием "Президент Абоба". В ролике показана пресс-конференция с участием вымышленного кандидата на пост главы государства Валерия Абобы, представляющего партию "Пожилая ветка сакуры". По сюжету Абоба нескладно и обрывочно отвечает на вопросы журналистов, в том числе провокационные, и не стесняется материться.

Фото: Youtube Youtube

Образ Абобы быстро превратился в мем. Он активно использовался в комментариях к трансляциям с суда над оппозиционером Алексеем Навальным. Юзеры писали в комментариях слово ABOBA. Такие посты не имели особого смысла. Как правило, слово "Абоба" используется просто в целях троллинга.

Создатель мема Глад Валакас начал вести видеотрансляции в 2009 году. В первые стримах он играл в Lineage II, комментируя происходящее искаженным голосом.