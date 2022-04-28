Microsoft опять поймали на обмане

Инженеры Microsoft используют новую операционную систему Windows на устаревших компьютерах. На это обратили внимание пользователи Twitter.

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26 апреля специалисты Microsoft запустили трансляцию Windows Insider, на которой показали обновление операционной системы. Во время демонстрации экрана компьютера одного из разработчиков энтузиасты заметили страницу с техническими характеристиками ПК. Согласно видео, инженеры Microsoft использует устройство на базе Intel Core i7-7660U, который не входит в список официально поддерживаемых Windows 11 процессоров.

«Обнаружено использование неподдерживаемого процессора в Windows 11», — написал пользователь под ником AathifMahir.

Некоторые посетители площадки обвинили компанию в лицемерии, так как Microsoft официально препятствует установке новой ОС на старом оборудовании, тем самым мешая пользователям получать обновления.

«Шутки в сторону, этот момент доказывает, что они тоже думают, что их требования к процессору — чушь собачья», — заявил блогер под ником Chris123NT.

Операционная система Windows 11 официально не поддерживает чипы AMD Ryzen 2000 и 3000G, а также процессоры Intel восьмого поколения. Кроме того, ОС требует наличия защищенного модуля Trusted Platform Module.