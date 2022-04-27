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50 минут назад

Канадский физик доказал возможность путешествий во времени

Елена Прошина

Путешествия во времени возможны, но только если человек будет перемещаться в параллельные временные линии. К такому выводу пришел физик Барак Шошани из Института теоретической физики в Ватерлоо. Его работа опубликована в журнале SciPost Physics Lecture Notes.

Канадский физик доказал возможность путешествий во времени
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Шошани считает, что возможность путешествий во времени сталкивается с двумя проблемами: парадоксы и необходимость отрицательной энергии для машины времени. И в своей работе он попытался их опровергнуть.

Так, по мнению физика, нет доказательств, что отрицательную материю нельзя получить в количествах, необходимых для путешествий во времени, или без нее нельзя обойтись. А в случае парадоксов, в том числе непротиворечивости, то Шошани отметил, что их нельзя создать, ведь они являются лишь теоретическим понятием, а не событием, которое может произойти на самом деле.

При этом физик выявил, что все парадоксы можно разрешить, если допустить существование множества параллельных временных линий.

В частности, путешественник во времени попадая в прошлое, но в другой временной линии, никакими действиями не сможет повлиять на события в изначальной.

Данная гипотеза существования множества миров работает в рамках интерпретации квантовой механики Эверетта, поэтому Шошани и его студенты продолжают работать над теорией путешествий во времени, полностью совместимой с общей теорией относительности.

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