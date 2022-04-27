Лук против импотенции, простуды и облысения: лучшие рецепты

Репчатый лук по своим питательным свойствам занимает третье место среди овощей после свеклы и петрушки. Он содержит витамины С (80-100 граммов лука полностью удовлетворяют суточную потребность в этом веществе), В1, В2, В6, РР, E; белки; жиры; органические кислоты; микроэлементы, включая железо, кальций, калий, фосфор, магний и натрий. Характерный луковый запах связан с наличием в составе этого овоща эфирных масел, содержащих серу и фитонциды — вещества, обладающие противомикробным действием, пишет "ИноСМИ" со ссылкой на "Высокий замок".

Фото: РИА Новости РИА Новости

С помощью лука издавна лечатся самые разнообразные недуги. Ниже приводятся некоторые способы и рецепты.

Видео дня

Луковый сироп против кашля

Широко известно, что лук — эффективное средство против простуды, гриппа и их симптомов — насморка, кашля, боли в горле.

Чтобы перестать кашлять, можно приготовить луковый сироп. Для этого положите 100-120 граммов нарезанного овоща в 250 миллилитров воды и варите в течение 5-10 минут. Затем добавьте в жидкость 10 чайных ложек сахара и еще поварите смесь на слабом огне до состояния сиропа. Полученное лекарство нужно принимать по 2-5 чайных ложек в день.

При насморке и гриппе можно размелчить лук на терке и подышать над этой кашицей. Еще один способ борьбы с простудой — мелко нарезать лук, положить его в носки и надеть их на ночь.

Луковый сок от высокого давления

Лук укрепляет сердечную мышцу и улучшает кровообращение. Он помогает в профилактике ишемии, снижает уровень холестерина в крови, а также помогает при гипертонии.

При высоком давлении смешайте луковый сок и мед в равных пропорциях. Принимайте эту смесь по две чайные ложки в день в течение недели. Когда наступит улучшение, продолжайте прием лекарства еще несколько дней.

Луковый сок для хорошего сна

Издание также отмечает, что лук полезен для пищеварения, обладает мочегонным действием и благотворно влияет на нервную систему. Чтобы лучше выспаться, смешайте луковый сок с медом или молоком и принимайте по одной чайной ложке на ночь.

Лук для мужской силы

Турецкие медики утверждают, что лук может составить серьезную конкуренцию препаратам, повышающим потенцию. Этот овощ обладает возбуждающим и тонизирующим эффектом за счет своего воздействия на слизистые оболочки. Лук также усиливает либидо у женщин, поэтому его рекомендуется принимать обоим партнерам. Чтобы решить проблему лукового запаха изо рта, прополощите рот водой, а потом пожуйте листочки петрушки, советует издание.

Для мужчин лук полезен еще и тем, что помогает предотвратить онкологические заболевания простаты. Специалисты Национального института рака в США пришли к выводу, что ежедневный прием всего 10 граммов этого овоща снижает риск возникновения опухоли предстательной железы в два раза. В свою очередь болгарские ученые рекомендуют при аденоме и гипертрофии простаты съедать на ночь небольшую головку лука с хлебом и солью либо выпивать сок из головки лука, добавив в него небольшое количество меда.

Питательная маска из лука

Этот полезный овощ применяется и в косметических целях. Например, из него можно приготовить питательную маску для любого типа кожи. Смешайте свежевыжатый сок лука с жидким медом в соотношении 1:1 или 2:1, нанесите на кожу лица и оставьте на 15-20 минут. Снимите маску при помощи влажного тампона, а затем протрите лицо сухой ватой.

Такая смесь обладает еще и отбеливающим эффектом. Она помогает бороться с веснушками и пигментными пятнами. Для этих целей маску нужно наносить ежедневно.

Лук против выпадения волос

Чтобы остановить выпадение волос и избавиться от перхоти, вотрите в кожу головы луковый сок, накройте волосы полиэтиленом, а сверху заверните голову полотенцем. Такую маску необходимо держать 15-20 минут. Затем ополосните волосы, а через один-два часа тщательно вымойте голову шампунем.