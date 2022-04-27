Касперская перечислила ПО, которое срочно нужно импортозаместить

У России есть проблемы с импортозамещением операционных систем, промышленного софта и программ для объектов критической инфраструктуры, об этом «Газете.Ru» рассказала председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (АРПП) Наталья Касперская.
Например, в России нет достойного аналога Windows и системы управления базами данных (СУБД) от Oracle, которая объявила о прекращении поддержки своей ОС.
«Достойной замены для Windows у нас нет, а продавать такую известную операционную систему незаметно, как это делают некоторые производители узкоспециализированного программного обеспечения, сложно – она слишком на виду», – объяснила собеседница «Газеты.Ru».
Проблемы импортозамещения также касаются некоторого промышленного софта.
«Особенно это касается некоторых отраслей, например, медицинского ПО или систем проектирования. По той же причине сложно с системами управления производственными процессами (MES, Manufacturing Execution System), с системами управления инфраструктурой, промышленными активами и надежностью (EAM, Enterprise Asset Management)», – считает Касперская.
Третья слабая точка отечественного ПО – программы, предназначенные для систем управления объектами критической инфраструктуры, к которым относятся промышленные предприятия, телекоммуникационные сети, финансовые учреждения, АЭС и другие энергообъекты.
«Если производитель, например, заявляет, что он не будет поставлять в Россию какие-то свои контроллеры, то обычно к этим контроллерам еще идет и ПО. И прекращение обслуживания такого ПО может оказаться довольно болезненным», – объяснила Касперская.