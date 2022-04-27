Касперская назвала главный минус интернета вещей

«Производитель всегда оставляет себе возможность контроля. Это официальный бэкдор. Объясняется это тем, что «вдруг что-то сломается, и тогда мы дистанционно подключимся и починим». Но ровно в этом и состоит риск. Это все равно, что отдать ключ от вашей двери какому-то стороннему лицу, который в любой момент может к вам зайти. Например, умная колонка не просто понимает ваш разговор, но и еще и передает данные в облако», – считает Касперская.