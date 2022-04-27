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50 минут назад

Касперская назвала главный минус интернета вещей

Газета.Ru

При использовании IoT-устройств мы пускаем к себе в дом шпиона, об этом «Газете.Ru» рассказала председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (АРПП) Наталья Касперская.

Касперская назвала главный минус интернета вещей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Производитель всегда оставляет себе возможность контроля. Это официальный бэкдор. Объясняется это тем, что «вдруг что-то сломается, и тогда мы дистанционно подключимся и починим». Но ровно в этом и состоит риск. Это все равно, что отдать ключ от вашей двери какому-то стороннему лицу, который в любой момент может к вам зайти. Например, умная колонка не просто понимает ваш разговор, но и еще и передает данные в облако», – считает Касперская.

Чтобы обеспечить пользовательскую безопасность, по мнению Касперской, важно использовать отечественную элементную базу.

«Производитель должен нести юридически закрепленную ответственность за работоспособность своей системы, за невмешательство в ее работу, за неиспользование данных. Как мы видим, возложить ответственность на иностранное лицо в текущих условиях не получается», – поделилась Касперская.

Наука и техника,Наталья Касперская,
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