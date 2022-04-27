Касперская назвала главный минус интернета вещей

При использовании IoT-устройств мы пускаем к себе в дом шпиона, об этом «Газете.Ru» рассказала председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (АРПП) Наталья Касперская.
«Производитель всегда оставляет себе возможность контроля. Это официальный бэкдор. Объясняется это тем, что «вдруг что-то сломается, и тогда мы дистанционно подключимся и починим». Но ровно в этом и состоит риск. Это все равно, что отдать ключ от вашей двери какому-то стороннему лицу, который в любой момент может к вам зайти. Например, умная колонка не просто понимает ваш разговор, но и еще и передает данные в облако», – считает Касперская.
Чтобы обеспечить пользовательскую безопасность, по мнению Касперской, важно использовать отечественную элементную базу.
«Производитель должен нести юридически закрепленную ответственность за работоспособность своей системы, за невмешательство в ее работу, за неиспользование данных. Как мы видим, возложить ответственность на иностранное лицо в текущих условиях не получается», – поделилась Касперская.