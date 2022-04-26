Samsung не выпустит удешевлённый флагман Galaxy S22 FE в 2022 году

Линейка Samsung Galaxy S FE явно пользуется популярностью у людей, которые хотят купить флагман за недорого. И, судя по всему, в конце года у них не будет такой возможности.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Всё дело в том, что корейский IT-гигант намерен отказаться от выпуска Galaxy S22 FE в 2022 году. К такому выводу инсайдеры пришли на основании того, что для устройства нет никакой, даже самой ранней, бета-версии прошивки. Также у команды разработчиков нет контента, связанного с AP для устройства.