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23 минуты назад

Samsung не выпустит удешевлённый флагман Galaxy S22 FE в 2022 году

Ferra.ru

Линейка Samsung Galaxy S FE явно пользуется популярностью у людей, которые хотят купить флагман за недорого. И, судя по всему, в конце года у них не будет такой возможности.

Samsung не выпустит удешевлённый флагман Galaxy S22 FE в 2022 году
Фото: ferra.ruferra.ru

Всё дело в том, что корейский IT-гигант намерен отказаться от выпуска Galaxy S22 FE в 2022 году. К такому выводу инсайдеры пришли на основании того, что для устройства нет никакой, даже самой ранней, бета-версии прошивки. Также у команды разработчиков нет контента, связанного с AP для устройства.

Сообщается, что похожая ситуация наблюдалась и вокруг Galaxy Note 21. А затем устройство было отменено — вместо него свет увидел Galaxy S22 Ultra. Сложится ли такая же судьба у новенького аппарата в линейке Galaxy S FE, станет известно чуть позднее.

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