Названы не уступающие импортным марки российских холодильников

В России работает всего четыре компании, занимающиеся выпуском холодильников, и их продукция нисколько не уступает импортной. В рейтинг журнала CHIP вошли «Бирюса», «Саратов», Pozis, Stinol, а также белорусский бренд «Атлант».

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Среди моделей этих компаний авторы статьи рекомендуют обратить внимание на модели Бирюса 820NF, Саратов 264 (КШД-150/30), Атлант XM 4424-109 ND, Pozis Мир 121-2 и Stinol STT 145.

У холодильника бренда «Бирюса» главными плюсами являются режимы суперзаморозки и суперохлаждения, которых в продукции других производителей нет.

Цены на него колеблются в районе 30 тысяч рублей.

Модель «Саратов» подходит для небольших квартир, отличаясь малыми габаритами и объемом, а также низкой ценой — до 20 тысяч рублей.

Среди плюсов «Атланта» можно отметить самый высокий класс энергопотребления, наличие системы размораживания No Frost и встроенный в дверцу дисплей для контроля за функциями и настройки устройства. Однако цены на указанную модель достигают 60 тысяч рублей.