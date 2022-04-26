Россия применила стелс-танк во время спецоперации на Украине

В сети появилась информация о том, что Россия, в ходе специальной военной операции в Донбассе, применила основной боевой танк Т-90М «Прорыв-3».

Фото: ferra.ru ferra.ru

Отличительной особенностью данной модификации является необычное покрытие, которое снижает заметность. При этом на видеозаписи, которая попала в руки журналистов, можно увидеть, как именно выглядит стелс-танк с защитным покрытием.

По словам специалистов, накидка способна снизить заметность танка. Закрепляется же она на корпусе и башне боевой машины.

Стоит также отметить, что Т-90М отличается от своей базовой версии тем, что модель оснащена новым башенным модулем с многослойным бронированием. Также она получила гладкоствольную пушку 2А82-1М калибра 125 мм и систему управления огнём «Калина».