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1 час назад

Россия применила стелс-танк во время спецоперации

Ferra.ru

В сети появилась информация о том, что Россия, в ходе специальной военной операции в Донбассе, применила основной боевой танк Т-90М «Прорыв-3».

Россия применила стелс-танк во время спецоперации на Украине
Фото: ferra.ruferra.ru

Отличительной особенностью данной модификации является необычное покрытие, которое снижает заметность. При этом на видеозаписи, которая попала в руки журналистов, можно увидеть, как именно выглядит стелс-танк с защитным покрытием.

По словам специалистов, накидка способна снизить заметность танка. Закрепляется же она на корпусе и башне боевой машины.

Стоит также отметить, что Т-90М отличается от своей базовой версии тем, что модель оснащена новым башенным модулем с многослойным бронированием. Также она получила гладкоствольную пушку 2А82-1М калибра 125 мм и систему управления огнём «Калина».

Напомним, что ранее в апреле в колонне союзных сил в одном из районов Мариуполя заметили бронеавтомобиль Buran.

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