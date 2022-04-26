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1 час назад

Китайская компания запустила космическую ракету при помощи воздушного шара

Мария Иванова

Китайское издание South China Morning Post сообщило, что в прошлое воскресение компания Xingjian Tianhang Space Technology и Институт физики атмосферы при Китайской академии наук успешно запустили ракету при помощи воздушного шара. Космический аппарат поднялся в верхние слои атмосферы, набрав нужную высоту за счет пластикового шара-носителя, наполненного гелием.

Китайская компания запустила космическую ракету при помощи воздушного шара
Фото: InbloonInbloon

Представители компании считают, что в будущем подобный метод может помочь в исследовании низких космических высот, недосягаемых для самолетов или спутников. По мнению директора Xingjian Tianhang Space Technology Чжана Ичи запуск аппарата стал важным технологическим прорывом. В то же время отмечается, что воздушный шар еще предстоит доработать: сейчас он не слишком хорошо управляется и сильно зависит от ветра.

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