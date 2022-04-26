Lexar представила самые быстрые карты памяти в мире

По словам разработчиков, карты Professional CFexpress Type B Card Diamond должны стать самыми быстрыми в своем классе. Как заявляет производитель, скорость чтения информации составит порядка 1900 Мбайт/с. Скорость записи — до 1700 Мбайт/с. Такое сочетание характеристик позволит снимать фото и видео в высочайшем разрешении (от 4К до 8К) без дополнительного сжатия. Носители серии Lexar Professional CFexpress Type A Card Gold обладают меньшими показателями скорости записи и чтения: 900 и 800 Мбайт/с соответственно. Помимо этого, в ближайшее время Lexar собирается выпустить кардридер CFexpress Type A: он будет подключаться через USB Type-C и передавать данные со скоростью 10 Гбит/с.