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1 час назад

Lexar представила самые быстрые карты памяти в мире

Мария Иванова

Американская компания Lexar представила новое поколение карт памяти CFexpress для профессиональной фото и видеосъемки. На данный момент производитель показал две линейки комплектующих: Professional CFexpress Type B Card Diamond Series и Lexar Professional CFexpress Type A Card Gold Series.

Lexar представила самые быстрые карты памяти в мире
Фото: LexarLexar

По словам разработчиков, карты Professional CFexpress Type B Card Diamond должны стать самыми быстрыми в своем классе. Как заявляет производитель, скорость чтения информации составит порядка 1900 Мбайт/с. Скорость записи — до 1700 Мбайт/с. Такое сочетание характеристик позволит снимать фото и видео в высочайшем разрешении (от 4К до 8К) без дополнительного сжатия. Носители серии Lexar Professional CFexpress Type A Card Gold обладают меньшими показателями скорости записи и чтения: 900 и 800 Мбайт/с соответственно. Помимо этого, в ближайшее время Lexar собирается выпустить кардридер CFexpress Type A: он будет подключаться через USB Type-C и передавать данные со скоростью 10 Гбит/с.

Старт продаж новинок намечен на текущий квартал 2022 года. Подтвержденной информации о розничной цене нет.

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