Nokia выпустила телефон с автоматической записью звонков

Сегодня на презентации в Индии компания HMD Global анонсировала пару кнопочных телефонов — Nokia 105 и Nokia 105 Plus. У одного из них есть поддержка автоматической записи звонков.

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Стоимость Nokia 105 и Nokia 105 Plus составляет 17 долларов и 18 долларов соответственно (около 1200 и 1300 рублей) Оба доступны в угольно-чёрном цвете и в эксклюзивной цветовой гамме. Для первого уникальный оттенок — синий, а для второго — красный.

Вариант Plus оснащён слотом для карт MicroSD (32 ГБ). Благодаря этому у него есть такие функции, как MP3-плеер и автоматическая запись звонков. Помимо вышеупомянутых различий, телефоны идентичны друг другу. Они поставляются с корпусом из поликарбоната, клавиатурой T9 и небольшим ЖК-экраном.