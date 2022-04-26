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1 час назад

Выпущен мобильный телефон Nokia с автоматической записью звонков

Ferra.ru

Сегодня на презентации в Индии компания HMD Global анонсировала пару кнопочных телефонов — Nokia 105 и Nokia 105 Plus. У одного из них есть поддержка автоматической записи звонков.

Nokia выпустила телефон с автоматической записью звонков
Фото: ТАССТАСС

Стоимость Nokia 105 и Nokia 105 Plus составляет 17 долларов и 18 долларов соответственно (около 1200 и 1300 рублей) Оба доступны в угольно-чёрном цвете и в эксклюзивной цветовой гамме. Для первого уникальный оттенок — синий, а для второго — красный.

Вариант Plus оснащён слотом для карт MicroSD (32 ГБ). Благодаря этому у него есть такие функции, как MP3-плеер и автоматическая запись звонков. Помимо вышеупомянутых различий, телефоны идентичны друг другу. Они поставляются с корпусом из поликарбоната, клавиатурой T9 и небольшим ЖК-экраном.

Телефоны могут хранить до 2000 контактов и 500 текстовых сообщений (SMS), могут работать до 18 дней в режиме ожидания и до 12 часов в режиме разговора. Они рассчитаны на полную зарядку за 1,5 часа.

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