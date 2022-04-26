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21 минуту назад

Как быстро сохранить все переписки в WhatsApp

Мария Иванова

Многие мессенджеры позволяют сохранять истории сообщений на случай, если внутренняя память устройства вдруг пострадает. WhatsApp не исключение — в нем тоже есть эта функция. Мы подготовили краткую инструкцию о том, как ей пользоваться.

Как быстро сохранить все переписки в WhatsApp
Фото: ReutersReuters

Как создать резервную копию сообщений на мобильном WhatsApp

  • Откройте приложение и нажмите на кнопку опций в правой верхней части экрана.
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  • В выпавшем меню выберите пункт «Настройки».
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  • Откроется следующее меню. Перейдите в «Чаты».
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  • Найдите внизу списка строку «Резервная копия чатов».
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  • Нажмите на большую кнопку «Резервное копирование» — это сохранит историю всех переписок в память телефона. Если вы хотите дополнительно загрузить ее на «Google Диск», то снизу будет соответствующая опция (возможно, для этого придется ввести данные учетной записи Google).
  • На всякий случай рекомендуем найти файл переписки (адрес папки: Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Databases) и скопировать его на внешний носитель. Так вы сможете восстановить сообщения даже если «Google Диск» перестанет работать.
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Как создать резервную копию конкретной переписки

  • Откройте нужный вам чат и нажмите на кнопку опций в правой верхней части экрана.
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  • Нажмите на последнюю строку в выпавшем меню — «Ещё».
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  • Затем кликните на «Экспорт чата».
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  • Копия переписки сохранится в виде txt-файла. После этого ее можно отправить на свой почтовый ящик или в другой мессенджер.
Наука и техника,Google,
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