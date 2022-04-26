Как быстро сохранить все переписки в WhatsApp

Многие мессенджеры позволяют сохранять истории сообщений на случай, если внутренняя память устройства вдруг пострадает. WhatsApp не исключение — в нем тоже есть эта функция. Мы подготовили краткую инструкцию о том, как ей пользоваться.
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Как создать резервную копию сообщений на мобильном WhatsApp
- Откройте приложение и нажмите на кнопку опций в правой верхней части экрана.
- В выпавшем меню выберите пункт «Настройки».
- Откроется следующее меню. Перейдите в «Чаты».
- Найдите внизу списка строку «Резервная копия чатов».
- Нажмите на большую кнопку «Резервное копирование» — это сохранит историю всех переписок в память телефона. Если вы хотите дополнительно загрузить ее на «Google Диск», то снизу будет соответствующая опция (возможно, для этого придется ввести данные учетной записи Google).
- На всякий случай рекомендуем найти файл переписки (адрес папки: Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Databases) и скопировать его на внешний носитель. Так вы сможете восстановить сообщения даже если «Google Диск» перестанет работать.
Как создать резервную копию конкретной переписки
- Откройте нужный вам чат и нажмите на кнопку опций в правой верхней части экрана.
- Нажмите на последнюю строку в выпавшем меню — «Ещё».
- Затем кликните на «Экспорт чата».
- Копия переписки сохранится в виде txt-файла. После этого ее можно отправить на свой почтовый ящик или в другой мессенджер.