Маск публично не говорил, зачем он приобретает Twitter, но очевидно, что у него есть план по дальнейшему развитию соцсети. Иначе странно было бы ожидать, что он вложит такие гигантские деньги в покупку Twitter. Не зря же он пришел. Какие-то изменения, по крайней мере публичные, будут произведены, или же будет падение авторитета Маска. Будут происходить изменения в части функционального наполнения, в части развития площадки.
Изменится ли что-то в поведении Twitter? Конечно, в это хотелось бы верить с оптимистической точки зрения, но с точки зрения логики и того, как сегодня построена внутриполитическая обстановка в Америке в части функционирования социальных сетей, к сожалению, на это рассчитывать не приходится.
Несколько лет назад, когда были выборы президента Америки, тогда еще действующий президент США Дональд Трамп
был заблокирован во всех социальных сетях почти одновременно, и это на сто процентов было сделано не по желанию самих площадок, а эта позиция была спущена им некой политической силой в Америке. Это говорит о том, что американские соцсети не самостоятельны в принятии политических решений. Соответственно, полагать, что что-то изменится с приходом Маска, было бы странно, потому что Маск, как мне кажется, еще до конца не осознает, с каким политическим давлением он может столкнуться, если вдруг начнет ломать все ту политически устоявшуюся структуру, которая была сформирована до него. Он говорит про свободу слова - ну, посмотрим. Дональд Трамп уже заявил, что в Twitter не вернется, но если Маск разблокирует его - это будет первый интересный сигнал.
Дальше будет видно. Конечно, если в Twitter пойдут навстречу региональным законодательствам, допустим, удовлетворят те претензии, которые к соцсети есть у России, тогда это может означать очень позитивный процесс, направленный на изменение ситуации. Но в это слабо верится, потому что американские социальные сети не являются свободовольной площадкой в части политического вещания.
В целом Twitter застопорился. У них был единственный второй успешный продукт, который назывался Periscope, и то они его не смогли вывести на должный уровень. Какое-то время он очень круто развивался, а потом он резко "сдох". Как Club House, например. Поэтому здесь вопрос в подходе Маска. Понятно, что как технический специалист, как айтишник, скорее всего, он понимает, куда надо двигаться и к чему это все приведет. Но сильных изменений касательно политической ориентации внутри площадки ждать не стоит.