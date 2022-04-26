После покупки соцсети Twitter американским предпринимателем Илоном Маском значимых изменений в политике этой площадки ожидать не стоит, так как американские соцсети не самостоятельны в данном аспекте. Об этом в разговоре с «Рамблером», комментируя сделку, заявил IT-эксперт Владимир Зыков.